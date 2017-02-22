دبي (الاتحاد)

تصدرت شركات أبل، وطيران الإمارات، وذا تشيزكيك فاكتوري المراكز الأولى كأفضل مزودي خدمات في الدولة، وفق مؤشر «سيرفس هيرو» لرضا العملاء لعام 2016.

وأُعلن عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز في فندق العنوان دبي مول في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، ورون كوفمان، المتحدث العالمي ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً. وقد شهد الحفل أيضاً الإعلان عن الفائزين في الكويت عن نفس الفئة. وسجَل المؤشر القومي لرضا العملاء في الإمارات 75.8 نقطة، بينما سجّل 75.4 نقطة في الكويت.

أما الفئات الـ14 التي تضمنها المؤشر الإماراتي لهذا العام، فهي: المقاهي، والمطاعم غير الرسمية، وخدمات السيارات، ومحلات الملابس، ومتاجر الإلكترونيات، ومطاعم الوجبات السريعة، ومتاجر الأثاث المنزلي، والبنوك الإسلامية، والبنوك التجارية، وشركات الاتصالات، ووكلاء بيع السيارات الجديدة، والمستشفيات الخاصة، وشركات الطيران، والسوبرماركت. وقام 350 من المستهلكين في الإمارات بتقويم كل من مزودي الخدمات على معيار تقويم من 10 نقاط، واستندوا على ثمانية أبعاد للخدمة، وهي الثقة، والسرعة، وجودة المنتج، وسلوك الموظفين، والقيمة مقابل المال، والموقع، والخدمة الهاتفية، والموقع الإلكتروني.

ومن بين الفائزين الذين حصلوا على أعلى تصنيف في المؤشر ضمن فئتهم أيضاً هناك: دو في شركات الاتصالات، والفطيم هوندا في فئتي مبيعات وخدمات السيارات، وبنك أبوظبي التجاري في البنوك التجارية، وبنك الإمارات الإسلامي في البنوك الإسلامية، وإيكيا (الفطيم) في المفروشات، ودبنهامز في الملابس، وتعاونية الاتحاد في السوبرماركت، ومستشفى برجيل في المستشفيات، وستاربكس في المقاهي، وصب واي في مطاعم الوجبات السريعة.

وتشهد العلامات التجارية المحلية أداءً قوياً يوازي العلامات التجارية العالمية، حيث تصدّرت في قطاعات مثل الطيران، والبنوك، والرعاية الصحية، وشركات الاتصالات، وهذا دليلُ على أن الشركات الإماراتية تولي أهمية كبيرة لخدمة العملاء ولتجربة المستهلكين ككل.