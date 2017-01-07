25 فتاة في حصة اللياقة البدنية لمنتخب الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت فاطمة علي الظاهري، المشرفة الإدارية على منتخب سيدات الجو جيتسو، أن 2017 هو عام الفتيات، تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد المنعم الهاشمي، وذلك يعني أنه سيتم توجيه الكثير من الاهتمام لبنات الإمارات من ممارسات تلك اللعبة لإعدادهن وصقلهن بالشكل المناسب، من أجل المشاركة في كل التحديات الكبرى الداخلية والخارجية، ولا سيما في ظل وجود عدد كبير من اللاعبات المميزات القادرات على إثبات أنفسهن وحصد الميداليات.

وأضافت: إذا كان عام 2016، شهد تحقيق أول ميدالية آسيوية للفتيات في لعبة قتالية عن طريق وديمة اليافعي بفيتنام خلال دورة الألعاب الشاطئية، فإننا نستهدف أن تتضاعف إنجازاتنا في 2017، ومن أجل ذلك قرر الاتحاد إقامة حصص تدربية للياقة البدنية لمنتخب الفتيات للاعباته في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وأقيمت الحصة الأولى للاعبات أبوظبي والعين أمس الأول، مع آخر يوم في المعسكر الشتوي لمنتخب الفتيات الذي استمر 3 أسابيع لرفع كفاءة اللاعبات وتجهيزهن للمشاركة في الجولة الرابعة من بطولة «أبوظبي جراند سلام» بصالة أيبيك أرينا يومي 13 و14 يناير الجاري.

وتابعت: تم التعاقد مع مدربة جديدة لمنتخب الجو جيتسو هي البرازيلية بيرسيليا الحاصلة على الحزام الأسود والتي تتمتع بكفاءة عالية وخبرات طويلة، وقد أثبتت نجاحها من أول أسبوع، حيث أكدت كل الفتيات تضاعف حجم استفادتهن في الحصص التدريبية، ولا سيما أن المدربة الجديدة لديها توجيه من البداية بإعداد بطلات قادرات على خوض تحدي آسيا والعالم، على أعلى معايير الجودة برامج التدريب.

وأكدت فاطمة الظاهري، أن المعسكر عبارة عن تدريبيات على فترتين يومياً في صالة مدرسة الريم في أبوظبي، وشارك فيه عدد كبير من اللاعبات يتراوح بين 35 و40 فتاة، بين أبوظبي والعين والغربية، وستتاح الفرصة أمامهن للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام، استعداداً للسفر إلى تايلاند والمشاركة في بطولتها المفتوحة يومي 16 و17 يناير الجاري، بهدف جمع النقاط التأهيلية لدورة الألعاب العالمية في سان دييجو، ومن بعدها المشاركة في بطولة غرب آسيا في نهاية فبراير المقبل.