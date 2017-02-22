التنويع أثمر والإمارات أمام فرصة خاصة للاستفادة من النمو العالمي

حسام عبدالنبي (دبي)

أثمر الجهد الذي يبذله صناع القرار في الإمارات نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، أثراً إيجابياً ملموساً على الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن دوره الكبير في تحسين واقع الاقتصاد العالمي عموماً، حسب سايمون فاسدال، رئيس قسم تداول الدخل الثابت في «ساكسو بنك»، المتخصص بالتداول والاستثمار عبر الإنترنت، متوقعاً خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في مقرة في دبي أمس، أن تواصل الإمارات الاستفادة من النمو المتوقع في الاقتصاد العالمي خاصة في قطاعات السفر والسياحة والخدمات والبيع بالتجزئة، لاسيما وأن الاقتصاد الإماراتي يعد منفتحاً على العالم ما يضع دبي أمام فرصة خاصة للاستفادة من النمو العالمي لاسيما وأنها الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط ولديها اقتصاد متنوع إلى حد كبير.

ويرى فاسدال، أن التنمية الجيدة تشكل أمراً حاسماً لمعالجة مسألة الديون المرتفعة في دبي، وفي حال استمرت الاستثمارات على هذه الوتيرة، فمن المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي تقدمه الإيجابي.

وقال إن أسعار النفط ستبقى محور التركيز في المنطقة مع صدور الكثير من التوقعات التي تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار النفط فور حصول توازن بين العرض والطلب، منوهاً بأنه على الرغم من ذلك، فمن المهم الإشارة إلى احتمال وجود سقف لهذا الاتجاه التصاعدي للأسعار نظراً لاستمرار منتجي النفط الصخري وغيرهم من المنتجين غير الموقعين على اتفاقية «أوبك» بتزويد الأسواق مما سيسهم في بقاء أسعار النفط منخفضة.

وأضاف فاسدال، أن التدفقات النفطية المضاربة تشكل إحدى المحركات الأساسية للأسواق، ولا يجب الاستهانة بالأخطار القصيرة الأمد التي تهدد تصحيح أسعار النفط في حال لم تدخل تخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة «أوبك» حيز التنفيذ بشكل فعلي، مرجحاً أن الإجراءات الإصلاحية الرئيسية في أسواق النفط غالباً ما تتأثر بالحفاظ على مراكز متطرفة في أي من الاتجاهين، حيث يبلغ الطلب الإجمالي حالياً نحو مليار برميل، ولا شك أن ذلك مدعوم بالاعتقاد بأن منظمة «أوبك» ستلتزم وعودها في تخفيض الإنتاج.