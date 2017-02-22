أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» 37 مليار درهم، خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت وزارة المالية قد حددت خلال الفترة من 2012 إلى 2016 رسماً بنسب متفاوتة على «اتصالات» و«دو»، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من العام 2017 وحتى 2021 بواقع 15% على الإيرادات، و30% على الأرباح. وبلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته اتصالات منذ 2012 وحتى 2016 نحو 30 مليار درهم، فيما دفعت «دو» 7 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات «اتصالات» و«دو» 65 مليار درهم خلال العام 2016، وصافي أرباح الشركتين 10.2 مليار درهم.