أبوظبي ودبي تتصدران مدن الشرق الأوسط في الابتكار

يوسف العربي (دبي)

تصدرت أبوظبي ودبي الأسواق الناشئة، حسب الإصدار السنوي العاشر للمؤشر العالمي للابتكار «2016-2017» الصادر عن مؤسسة «توثينك ناو» الاسترالية للأبحاث، والذي يتضمن 500 مدينة عالمية. ووفق النتائج النهائية للمؤشر جاءت دبي في الترتيب الأول على صعيد ابتكار المدن في الأسواق الناشئة، فيما جاءت أبوظبي في الترتيب الثاني، تليها مدينة «كيب تاون» الجنوب أفريقية، فيما جاءت مدينة الشارقة في الترتيب الثامن على مستوى هذه الأسواق.

وعالمياً جاءت لندن في الترتيب الأول تليها نيويورك، ثم طوكيو وسان فرانسيسيكو وبوسطن، ثم لوس انجلوس وسنغافورة، وتورنتو، وباريس، فيما حلت فيينا في الترتيب العاشر. وقارياً تصدرت المدن الأميركية سان فرانسيسكو، وبوسطن، ولوس أنجلوس، مؤشر الابتكار في أميركا الشمالية تليها تورنتو، و دالاس فورت ورث، وأتلانتا، ومونتريال، وشيكاغو، وسياتل، التي جاءت عاشراً على مستوى القارة. وأوروبيا جاءت لندن، وباريس، وفيينا في المراكز الأول والثاني والثالث بالترتيب، ثم أمستردام، وبرشلونة، وميونخ، وبرلين، ومدريد، وميلان، ثم ستوكهولم.

وقال كريستوفر هاير، المدير التنفيذي مؤسسة «توثينك ناو» إن النسخة العاشرة رصدت مستويات الابتكار في المدن في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية صعبة حيث تم استقاء بيانات المؤشر عبر قنوات متنوعة منها شركاء المؤسسة في مختلف أنحاء العالم. ويقوم المؤشر العام على 3 مؤشرات رئيسية هي الثقافة، والبنية الأساسية للموارد البشرية، والجاهزية الشبكية، كما تندرج تحت هذه المؤشرات 162 معياراً فرعياً.

ويركز مؤشر الابتكار أيضاً على قدرة المدينة والدولة على الانفتاح على كل ما هو جديد، وتطور التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، والوعي المجتمعي بأهمية هذا النهج وضرورته كمطلب جوهريّ من متطلبات النمو والتطور والازدهار.