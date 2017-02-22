موزارت.. تدمير الأســـطورة

ترجمة - أحمد حميدة

تشاء الأسطورة أن يكون كلّ أولئك الذين يفارقون الحياة على عجل، عباداً محبوبين من الآلهة. ولا شكّ أنّه من منطلق ذلك التصوّر، كان الرّومنطيقيّون قد ذهبوا في عشقهم لموزارت إلى حدّ ما سمّاه فولفاغ هيلدشهايمر بهوس موزارت، وأنّ كيركغارد كان يريد بعث طائفة لتمجيد ذكراه. كما لا شكّ في أنّ المرور الخاطف لهذا الموسيقيّ الطّفل، والاختفاء المبكّر للفنّان الذي كان، قد انطوى على بذور ملائمة لبلورة سيرة ملتبسة ما فتئت تتلوّن بتلوّن العصور التي تفصلنا عن مماته.

ساهمت الأساطير الورديّة أو السّوداء، التي لم تكن أبدا نصفيّة اللّون، في تشكيل ملامح شخصيّة ظلّت موهوبة للتّخمين ولشطحات الخيال. كما ساهم إرث روسّو الذي قام على تعظيم الطّفولة وإجلالها، في بلورة تمثُّلٍ «ملائكيّ» لهذا الموسيقيّ الفذّ، تمثُّلٍ عملت على إشاعته الصّورة كما النّصوص المنشورة. ولنذكر تثمين ستندال لموزارت حين صرّح: «إنّ الجانب المدهش الأكثر روعة في موزار هو طفولته، وهذه الجزئيّة قد تكون رائقة للفيلسوف كما للفنّان»، وعامّة ما كانت تلك الطّفولة تُختَزل في الصّور متعدّدة الملامح التي يتبدّى فيها موزارت طفلاً هشّاً.. باسماً، تعلو محيّاه نظرة مشرقة، وهو جالس أمام معزفه الوتريّ.

وبشكل موازٍ، كان الغموض الذي ظلّ يلفّ تأليف القدّاس، قد دفع بالبعض إلى بناء رواية مزدوجة عنه، على علاقة بتلك الرّواية وبأسطورة الفنّان الذي أسيء فهمه. كان مآل المؤلّف الموسيقيّ سالييري أن غدا رمزاً للحسد، بل ونموذجاً للفنّ الرّسمي المتعارض مع عبقريّة موزارت، عبقريّة كم كان هذا الأخير يهابها ويخشاها.. وإلى بوشكين يعود أوّل نصّ تبنّى مثل هذا الموقف، أمّا في زمننا الرّاهن فهو ميلوش فورمان الذي على خطى المسرحيّ بيتر شافر، روّج لتلك الشّائعة التي ترجّح أن يكون سالييري هو قاتل موزارت.

على أنّه، وحتّى إنْ احتلّت حادثة القدّاس حيّزاً مهمّاً في شريط فورمان، فإنّ اختزال تلك الرّائعة السّينمائيّة في مجرّد مكيدة يكون دبّرها سالييري، قد يعني حجب جانب مهمّ من أبعاد الفيلم، أي ترجمته للأسرار التي حفّت بهذا التّأليف الموسيقيّ المهيب، كما بإعادة كتابة الأسطورة التي أحاطت بشخصيّة موزارت حين قام بذلك التّأليف الموسيقيّ الفذّ.

هكذا.. يضعنا شريط أماديوس إزاء إشكالين محيّرين: الاقتباس السّينمائي لنصّ مسرحي من ناحية، وإقحام المصادر الموسيقيّة الأصليّة للقدّاس في الشّريط من ناحية ثانية. وقد نضيف إلى ذلك، القراءة الشّخصيّة لفورمان لسيرة المُوسيقِيِّ ذاته، واعتراضه على البعد «الملائكيّ» الذي غالباً ما أفاض في الحديث عنه المهتمّون بسيرة موزارت.