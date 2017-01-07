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«الحقايق» تدشن المنافسات غداً

مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن على خط الانطلاق في «اللبسة»
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

عبدالله عامر (اللبسة)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق صباح غدٍ مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، وذلك على ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين، ورفعت اللجنة المنظمة للمهرجان عدد الأشواط إلى 156 شوطاً بعد إضافة 31 شوطاً خصصت لها جوائز نقدية منها 15 في «الحقايق» و10 في «اللقايا» و6 في «الإيذاع».

وتدور تحديات سباقات المهرجان على مدى خمسة أيام في منافسات «الحقايق» و«اللقايا» و«الإيذاع» و«الثنايا» و«الحول والزمول» والتي تتنافس من خلالها هجن الجماعة على مدى 156 شوطاً خصصت لها جوائز نقدية وعينية قيمة منها 125 سيارة.

يذكر بأن المهرجان الذي يقام للعام السادس على التوالي، بدأ مشواره في عام 2012 في منطقة السوان بإمارة رأس الخيمة، وكانت الانطلاقة التي أرست الدعائم والأسس التي من خلالها مضى المهرجان عاماً تلو آخر بوجود وحضور كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 2013 أقيمت النسخة الثانية للمهرجان في منطقة اللبسة بإمارة أم القيوين، واستمرت النجاحات من خلال المشاركة الكبيرة الذي حظي بها المهرجان والتنافس القوي على أرضية الميدان بين الملاك، وفي عام 2014 أصبحت منطقة الذيد بإمارة الشارقة هي المحطة الثالثة لمواصلة النجاحات بوجود مربي وملاك الهجن بشكل أكبر، وشهدت السباقات منافسة قوية طوال أيام المهرجان، حيث تميزت مدينة الذيد بموقعها الجغرافي المتميز والذي ساهم في مشاركة فاقت التوقعات، وعكست الصورة الحقيقية لإقامته من خلال زيادة الترابط بين أبناء الدولة وأشقائهم من دول الخليج.

وفي 2015 أقيمت الدورة الرابعة بمشاركة قياسية من الملاك في ميدان التلة بإمارة عجمان، والتي واصل فيها المهرجان تحقيق النجاحات والتطلعات التي ينتظرها ملاك الهجن، سواء من التحديات على أرضية الميدان أو اللقاءات التي كانت بين الملاك المشاركين، وفي العام الماضي عاد المهرجان من جديد إلى منطقة السوان بحلة جديدة وخبرات اكتسبها المنظمون لتعطي المنافسة روحاً جديدة أثبتت نجاح الفكرة منذ انطلاقتها في عام 2012. وكانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإقامة هذا المهرجان كل عام يحظى من خلاله أبناء الإمارات الشمالية بأشواط خاصة، حيث ستكون أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية في المهرجان مخصصة لهم، مما يعطي التنافس بعداً آخر، حيث سيكون التحدي حاضراً للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات. ... المزيد
     
 

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