لآلِئ النُّفوسِ والبِحارِ

د. منصور جاسم الشامسي

اللُّؤْلُؤُ، لآلِىُ، والْمُفردةُ، لؤلؤةٌ، وهو يُوجَدُ ويتكونُ في صَدَفٍ فِي بَعْضِ البِحَارِ، والخليجُ العربيُّ، قديماً، كان أساساً في إنتاجِهِ، واللُّؤْلُؤُ منْ رواسبَ أو جوامدَ صلْبةٍ لَمَّاعةٍ مُستديرةٍ، ويُسمّى الدُّرّ؛ كُرَوِيٌّ صلْبٌ لَمَّاعٌ. و(الحَصْباهُ، والجمعُ حصابيٌّ)، مُصطلحٌ عَرَفَتْهُ المِنْطقةُ العربيةُ الخليجيةُ قديماً، يُشيرُ إلى أجملِ أنواعِ اللُّؤلؤ وهيَ اللؤلؤةُ الكاملةُ الاستدارةِ، الخاليةُ منَ الشَّوائبِ والعُيوبِ والخُدوشِ والنُّتوءاتِ والتَّشوُّهاتِ على سطحِها، يَنتقيها تُجّارُ اللُّؤلؤِ (الطواويش؛ والمفردُ طَوّاش)، منْ واقعِ خِبرتِهمْ، مِنْ بين اللآلِئ، بعد سلسلةِ عملياتِ فرزٍ، وموازينِ. (الحَصْباهُ) هي الأغلى ثَمناً منْ بين اللآلِئ، في حينِ، أنَّ الأجملَ والأرقى والأَنقى والأَغلى من اللّآلِئ هي (الدّاناتُ)؛ مُفردها دانَةُ، وهي حبّةُ اللؤلؤِ الكبيرةُ، فالداناتُ تأتي في قِمّةِ هَرَمِ اللآلِئ في الجَوْدةِ والنّقاءِ والكمالِ.

تُشكل مرحلةُ الغوصِ مَشهداً تاريخياً خليجياً اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً تربوياً عاطفياً عظيماً، جاءتْ باللآلئِ والحَصابي والدّاناتِ، التي تُصنعُ منها العقودُ والقلائدُ والجواهرُ، و«صائدو اللؤلؤ» وأُسَرهُمْ وأهلوهمْ، مُحِبّونَ مُضحّونَ مُكافحونَ مُنتجونَ مُسالمونَ، فامتزجَ كلُّ ذلك في شكلِ حياةٍ مُنظَّمةٍ نَشِطةٍ جَماليةٍ على الشُّطآنِ وفي الواحاتِ.

وساحلُ دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، وهو الأطولُ في الخليجِ، منَ الجِهَةِ الغربيّةِ، كانَ يحتوي على أكثرِ مَصائدِ اللُّؤلؤ، أو أغلَبِها، وتُسمّى (الهَيْرات)، لأسبابٍ طبيعيةٍ، كما تذكرُ ذلكَ مصادرُ وأبحاثٌ جغرافيةٌ وتاريخيةٌ.

فيوضاتُ المعنى