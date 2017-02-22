الشخصية الخليجية.. منفتحة مثل بحر

تحتفظ الشخصيّة الخليجيّة بمخزون ثقافي مهم كوّنته البيئة التي عاشها ابن الخليج، فأصبحت جزءاً من ذاته، لدرجة أنّ العلاقة باتت حميمةً ومُتداولة تتخلل أسلوب الحياة والتراث الهائل الذي يستند إليه أبناء المنطقة، وهي شخصيّة أخذت من مفردة البحر والصحراء والجبل الكثير من المعاني والميّزات التي تستحقّ أن تُدرس لنقف على أوجه الفرادة والتميّز في هذه الشخصيّة التي تشاركت مع محيطها الإنسانيّ وشكّلت أنموذجاً عالياً في هذا المجال، بالاتكاء على التجارة ورحلات الحياة.
ولقد كانت مفردة «اللؤلؤ» مسوّغاً موضوعيّاً ومهمّاً للتواصل الإنساني من خلال رحلات دائمة ومنتظمة مع الجوار الخليجي وتحديداً الهند، وهي، بما لها من قيمة اقتصاديّة، أنموذج قوي على العنصر البحري في حفز الشخصيّة الخليجيّة، وتأكيد وجودها، ومدّها بالخصيصة الجمالية الأهمّ - عدا الجانب الاقتصادي- وهي خصيصة «الذوق» وأريحيّة النفس والسموّ الوجداني، نظراً لما للؤلؤ من الصفات الإيجابيّة التي جعلت ابن الخليج مغرماً جداً بها، يستثمرها في حياته اليوميّة لتكون معياراً جماليّاً، أو وزناً ذوقيّاً في التراث المحكي، في الأهازيج والأغاني والأمثال والقصائد والحكايا والقصص ومغامرات البحر.
ويمكن تتبّع التراث الإنساني في شقّه الفصيح الذي استولد بسببٍ من طبيعة الحياة تراثاً شعبيّاً ظلّ يحافظ على قيمة اللؤلؤ ويقدّره، تماماً كما كانت عليه الحال في تغنّي شعراء الفصيح باللؤلؤ واتخاذهم قيمته الجماليّة مقياساً لعلوّ المكانة وارتفاع سمت الذوق في عدد مهم من جوانب التراث غير الماديّ، كما في أغنيات الصيادين وقصصهم وحكايا البحر ولهفة المحبين، وهي اشتغالات أدبيّة اعتادها ابن المنطقة الخليجيّة الملازم للبحر الذي فرض عليه إيقاعه الاجتماعيّ، وانسيابيّته المستمدّة مما يجلبه الموج ومما يكتنز به ذلك المكان القصيّ في الأعماق من «لؤلؤ» بات حلماً يدخل في تفاصيل الحياة، وفي «دندنات» عذبة جعلت هذا العنصر المهمّ يتخلل أهمّ أغاني الناس و»شيلاتهم» في استثمار «الدانا» واللعب على موسيقاها التي استجابت لها نفس الخليجيّ من خلال اعتيادها ذلك الجرس الموسيقي الآسر المنتظم في توافقه وهدوئه وانسجامه، وتعاطيه الليّن الرومانسي مع أكثر المسائل تعقيداً، بارتياح بعيداً عن الصخب والعشواء، وهو ما يميّز شخصيّة الخليجي في تعلّقه بالبحر وما يشتمل عليه من كنوز أهمّها على الإطلاق «اللؤلؤ»، ولذلك انبرى عددٌ لا بأس به ممن يقدّرون قيمة هذا العنصر ويزنونه بميزان الذوق والجمال، فكنّا أمام كتبٍ ومخطوطات تؤلّف بنفسٍ دؤوبة هادئة تقرأ اللؤلؤ وتقف على خصائصه، مثلما وقف الشعراء والأدباء والمغرمون بالجمال من قبل على لطائفه الجماليّة واعتمدوه لازمة موسيقيّة في «الدندنات» الشعبيّة التي سار على هديها أولئك المبدعون.
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إنّ الشخصيّة الخليجيّة وفقاً لهذه التجارة الطبيعيّة وهذه الآفاق الممتدة ذات سمات إنسانيّة و»حواريّة» مع المحيط البشريّ منذ زمنٍ بعيد، وإذا كان مراس البحر ومعانقة أمواجه وركوبها أوجد تأثيراً متبادلاً بين منطقة الخليج وجوارها، فإنّها بالتأكيد ليست شخصيّةً منغلقةً في تفكيرها وآفاقها وارتيادها ذلك المجهول في علم الغيب، ليقف اليوم إنساننا الخليجي واثقاً مبادراً يقدّم علاقات الأخوّة الإنسانيّة ويعترف بها، ولا شكّ أنّ تجارة اللؤلؤ ومخالطة الشعوب الأخرى في تسويقه لا تقف عند الناحية الماديّة فقط، بل تتعداها إلى التشارك في قضايا هذه الشعوب واستيراد نضالها الاجتماعي وتصميمهم على الحياة، وربّما التفاعل مع قضاياهم والسعي لحلّها، بل وربّما التأثر بها من منظور ثقافي اجتماعي، فالتاجر الخليجي رحّالة اجتماعي، وهو سفير ثقافي أيضاً، يحمل مجموعة الأبعاد الفكريّة والحضاريّة والإنسانيّة متّكئاً على تجارة اللؤلؤ، ليعود بما يعادل اللؤلؤ من أوجه تقدّم البشريّة ورقيّها وسعادتها.
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لآلئ الكتب
مما يدل على التأثير العظيم للؤلؤ في حياة الخليج وجود عدد كبير من الكتب التي تعنى به، وهي كتب قديمة تدلّ عليها تواريخ كتابتها، ومنها كتاب «حساب أوزان اللؤلؤ» لسلطان بن محمد بن علي المناعي من أهل البحرين، المطبوع عام 1886م، وكتاب «تحفة الأصحاب لتسهيل الحساب» لعلوي بن السيد طالب البنادرة الموسوي البحراني عام 1325 هـ، وكتاب «معرفة حساب أوزان اللؤلؤ» لعبد اللطيف بن عبدالرزاق، المطبوع عام 1329 هـ، وكتاب «الخالص من كل عيب لوضع الجيب» للربان الكويتي عيسى القطامي وقد طبع عام 1343 هـ، وكتاب «اللآلئ» لمحمد عطاء الله القاضي المطبوع على نفقة الشيخ سعيد بن محمد سعيد المدفع وهو أحد تجار الشارقة عام 1928م، وكتاب «العقد المتلالي في حساب اللآلي» لسليمان بن صالح الدخيل النجدي، وكتاب «الجوهر العالي في وزن اللآلي» للسيد هاشم الهاشمي، وكتاب «كفاح المحتاج» لجمعة بن راشد الحاج، وكتاب «أوزان اللآلئ» لخالد بن علي الصايغ.