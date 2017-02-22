مُلهِم الأدباء

حصه محمد الكعبي

عرف اللؤلؤ منذ العصور القديمة واحتل مكانة مرموقة على مدى آلاف السنين، وذكر في الكتب السماوية كافة، واعتبر مقياساً للغنى والجاه، كما ارتبط بالنقاء والأناقة في ثقافات مختلفة حول العالم، واحتل مكانة هامّة لدى شتّى الحضارات القديمة.

وبالنسبة لأهل الخليج عامة والإمارات خاصةً، فإن اللؤلؤ كان مصدر رزقهم الأول على مرّ العصور، إذ كان أغلب سُكان الخليج يزاولون مهنة صيد اللؤلؤ حتّى مطلع القرن العشرين. وعلاقة أهل الخليج العربي بالبحر قديمة قدم التاريخ، وقد عكست هذه العلاقة كثيراً من صور الكفاح والصمود، وتعددت على صفحات هذا البحر حكايات الإنسان الخليجي، مع التحدي والخطر، مع الغربة والسفر، مع الصبر والرضا، مع رهبة الوداع وفرحة اللقاء. فقد دفعتهم ظروفهم البيئية القاسية للاتجاه نحو البحر منذ القدم، حيث مارسوا حرفة الصيد والغوص على اللؤلؤ في مياه الخليج العربي، فضلاً عن القيام بدور الوساطة التجارية بين دول جنوب وشرق آسيا، ودول الجزيرة العربية والعراق وإيران وبلاد الشام.

ويقول أحد الشعراء في أبياته مُعبراً عن مشقة الغوص:

الغوص شدات وتكليف

ورأس يضرب فيه طنان