تاجر من لؤلؤ

جواهر عبدالعزيز بن حسن المدفع

على الرغم من الكتابات المتعددة في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وأيضا السياسي لمنطقة الخليج في العقود التي تلت ظهور النفط، إلا أن النصف الأول من القرن الماضي ما يزال تاريخه الاجتماعي والثقافي والسياسي مشمولاً بالغموض والقصور في نفس الوقت. فكثير من أعيان المنطقة والتجار على وجه الخصوص كان لهم دور الريادة في النهوض بالجوانب الثقافية والتعليمية لأبناء المجتمع. وكان أغلب هؤلاء التجار من الذين امتهنوا الغوص وتجارة اللؤلؤ التي كانت تدرّ أرباحاً مجزية. ونحن نعلم أنه لا يمكن لأي حركة أدبية أو سياسية أو ثقافية أن تتطور في المجتمع إلا على مهاد اقتصادي مزدهر، وذاك يفسر لنا وجود تواصل وحرص من هؤلاء التجار على إنشاء المجالس والمنتديات والمكتبات وجلب الصحف والمجلات العربية من الحواضر العربية في ذلك الوقت، يعني أن هناك نخبة قارئة ومتعلمة في الإمارات.

كان عبدالرحمن بن حسن المدفع رحمه الله من تجار اللؤلؤ البارزين ومن ممولي تجارة الغوص وسفن الشحن الشراعية التي كانت تنتقل بين شبه القارة الهندية والخليج.

هذا الرجل المثقف الكريم الذي يعد مؤسسة ثقافية تجارية، ومرجعاً يرجع إليه المتخاصمون في أمور اللؤلؤ، والمشهور بفيض كرمه، وسفير اللؤلؤ في الهند هو من أبناء أسرة المدفع المشهورين وهو من كبار تجار الشارقة، وقد أقام عبدالرحمن بن حسن المدفع 40 سنة في بومباي وتوفي هناك. ساهم في نشر الوعي الثقافي لدى ابناء الشارقة، وكان له دور اجتماعي مشهود فقد حباه الله بالحكمة والخلق الحسن كما كان كريما محباً للخير وعمل البر والإحسان.

عبدالرحمن المدفع سيظل في ذاكرة أبناء الإمارات، بما قدمه من مآثر لخدمة بلده وخدمة الإنسان العربي، نموذجاً لما قدمه تجار اللؤلؤ لمجتمعاتهم من خدمات نهضوية، فقد كان بيته ومجلسه مضيفاً، وملتقىً أدبياً لأهالي الخليج واليمن، واشتهر بالكرم وحسن الضيافة للوافدين. وكان تاجر لؤلؤ شهيراً في بومباي، التي كانت مقصد الكثير من تجار اللؤلؤ في الخليج ومركزاً هاماً لتجارة اللؤلؤ. وكغيره من تجار اللؤلؤ كان يتردد في بومباي على ناد يسمى (المنتدى) يجتمع فيه الخليجيون والعرب والهنود المسلمون لتبادل الأحاديث، التي لم تكن تقتصر على تبادل المعلومات التجارية بل كانوا يستعرضون أخبار العالم ويعلقون على الحوادث والأخبار التي كانت تصل إليهم، إضافة إلى الاطلاع على الكتب والصحف والمجلات وغيرها من الأنشطة. كان مجلساً أدبياً وفكرياً يلتقي فيه الكتّاب والأدباء والمثقفون وذوو الفكر والرأي، كما كان تجمعاً لكثير من الأدباء العرب الذين تواجدوا في تلك الفترة أو الذين كانوا على صلات به.

وقد كان بيته الكبير مفتوحاً لكل من قصده من تجار اللؤلؤ وأبناء الإمارات يترددون عليه طيلة مقامهم في الهند.