تاجر من لؤلؤ

على الرغم من الكتابات المتعددة في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي وأيضا السياسي لمنطقة الخليج في العقود التي تلت ظهور النفط، إلا أن النصف الأول من القرن الماضي ما يزال تاريخه الاجتماعي والثقافي والسياسي مشمولاً بالغموض والقصور في نفس الوقت. فكثير من أعيان المنطقة والتجار على وجه الخصوص كان لهم دور الريادة في النهوض بالجوانب الثقافية والتعليمية لأبناء المجتمع. وكان أغلب هؤلاء التجار من الذين امتهنوا الغوص وتجارة اللؤلؤ التي كانت تدرّ أرباحاً مجزية. ونحن نعلم أنه لا يمكن لأي حركة أدبية أو سياسية أو ثقافية أن تتطور في المجتمع إلا على مهاد اقتصادي مزدهر، وذاك يفسر لنا وجود تواصل وحرص من هؤلاء التجار على إنشاء المجالس والمنتديات والمكتبات وجلب الصحف والمجلات العربية من الحواضر العربية في ذلك الوقت، يعني أن هناك نخبة قارئة ومتعلمة في الإمارات.
كان عبدالرحمن بن حسن المدفع رحمه الله من تجار اللؤلؤ البارزين ومن ممولي تجارة الغوص وسفن الشحن الشراعية التي كانت تنتقل بين شبه القارة الهندية والخليج.
هذا الرجل المثقف الكريم الذي يعد مؤسسة ثقافية تجارية، ومرجعاً يرجع إليه المتخاصمون في أمور اللؤلؤ، والمشهور بفيض كرمه، وسفير اللؤلؤ في الهند هو من أبناء أسرة المدفع المشهورين وهو من كبار تجار الشارقة، وقد أقام عبدالرحمن بن حسن المدفع 40 سنة في بومباي وتوفي هناك. ساهم في نشر الوعي الثقافي لدى ابناء الشارقة، وكان له دور اجتماعي مشهود فقد حباه الله بالحكمة والخلق الحسن كما كان كريما محباً للخير وعمل البر والإحسان.
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وقد كان بيته الكبير مفتوحاً لكل من قصده من تجار اللؤلؤ وأبناء الإمارات يترددون عليه طيلة مقامهم في الهند.
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