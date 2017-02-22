الغوص .. مناهبة الرحمن

اشتهرت منطقة الخليج بتجارة اللؤلؤ في السابق، والذي يسمّونه محليّاً (ليلو – بتخفيف الياء)، والمفردة منه (ليلوه)، والتسمية الأشهر عندهم (قماش)، والمفردة منه (قماشه). وقد اهتموا بتسمية أنواعه بتفصيل دقيق، من الرديء منه إلى الجيد والأجود، ومن الصغير إلى الكبير، فمنه (أثمدي)، وهو ما كان لونه كلون الإثمد، و(سنقباسي)، وهو الذي تخالط لونه زرقة مستحبّة، ومن أفضل وأثمن أنواعه (الحصباة) و(الدانة) و(اليكّة) و(الجيوَن – بتخفيف الياء) وغيرها. وقد استخدم شعراء الإمارات القدماء كلمة سنقباسي كصفة للدلالة على لون بشرة الموصوف غير البيضاء المائلة للاسمرار. فيقول الشاعر راشد الخضر:
سنقباسي ناشل الراسي
والهوى يلوي على زلوفه
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واستحي الخوار من يوفه
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