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ملحمة حقيقية تروى عنها القصص والأساطير

الغوص .. مناهبة الرحمن
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

علي العبدان

اشتهرت منطقة الخليج بتجارة اللؤلؤ في السابق، والذي يسمّونه محليّاً (ليلو – بتخفيف الياء)، والمفردة منه (ليلوه)، والتسمية الأشهر عندهم (قماش)، والمفردة منه (قماشه). وقد اهتموا بتسمية أنواعه بتفصيل دقيق، من الرديء منه إلى الجيد والأجود، ومن الصغير إلى الكبير، فمنه (أثمدي)، وهو ما كان لونه كلون الإثمد، و(سنقباسي)، وهو الذي تخالط لونه زرقة مستحبّة، ومن أفضل وأثمن أنواعه (الحصباة) و(الدانة) و(اليكّة) و(الجيوَن – بتخفيف الياء) وغيرها. وقد استخدم شعراء الإمارات القدماء كلمة سنقباسي كصفة للدلالة على لون بشرة الموصوف غير البيضاء المائلة للاسمرار. فيقول الشاعر راشد الخضر:

سنقباسي ناشل الراسي

والهوى يلوي على زلوفه

خور واله ثوب مدراسي

واستحي الخوار من يوفه

يوم يشرب ماي مالكاسي ... المزيد
     
 

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