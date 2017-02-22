اللؤلؤ.. دموع المحارات

عبد الجليل علي السعد*

لم ينتشر ويعرف في مغارب الأرض ومشارقها حجر كريم كما انتشر اللؤلؤ، ولم يشكل عماد حياة ومستقبلها كما فعل اللؤلؤ، كما لم يمتلك تاريخاً مثيراً ومليئاً بالجمال والحسن والإشراق والغبن والظلم والخطر كما اللؤلؤ، وليس هذا غريباً، فهو أقدمها وأجملها وأكثرها تداولاً ومعرفة، ويمتلك اللؤلؤ تواريخ لا يمكن تجاهلها أو إغفالها، تاريخياً وجغرافياً ودينياً وأدبياً وعلمياً.

يُعد اللؤلؤ تاريخياً من أقدم الأحجار الكريمة الثمينة التي عرفتها البشرية على الإطلاق.

وقد اختلفت تواريخ العثور على أول لؤلؤة (منفردة) في الحفريات الأثرية حول العالم، كما اختلفت التأويلات حول التحديد الأدق لتاريخ هذه اللؤلؤة، فقد اكتشف علماء آثار فرنسيون أقدم لؤلؤة طبيعية في تاريخ البشرية - حسب تفسيراتهم - في موقع يعود إلى العصر الحجري الحديث في أم القيوين بالإمارات العربية المتحدة، يرجع تاريخها إلى حوالي 7500 سنة. وأوضحوا في بيان لهم: «حتى يومنا هذا، كان أخصائيو الأحجار الكريمة يعتقدون أن أقدم لؤلؤة طبيعية، تعود إلى 3 آلاف سنة قبل الميلاد ومصدرها موقع ياباني يعود إلى حقبة ما قبل التاريخ»، غير أن (اللؤلؤة غير المثقوبة) التي تم اكتشافها مؤخراً في إمارة أم القيوين الساحلية في الإمارات العربية المتحدة، في قبر موضوعة فوق شفة الميت العليا، تعود حسب القياسات التنقيبية بالكربون 14، إلى 5500 سنة قبل الميلاد، وأنها بالتالي أقدم لؤلؤة طبيعية أثرية معروفة حالياً في شبه الجزيرة العربية والعالم بأسره».

كما دلت حفريات البحيص (الشارقة) على وجود لقى أثرية تعود إلى 7000 سنة، ومنها جمجمة امرأة، وبأسفل الأنف وجدت لؤلؤة، أجمعت الآراء على وجودها في فترة تقارب لؤلؤة البعثة الفرنسية في أم القيوين.

كما عثرت بعثة التنقيب الإنجليزية في غرب البحرين (سار) على لؤلؤة سار، نسبة إلى الموقع نفسه، يبلغ قطرها 4.02 مم، ويقدر عمرها بأكثر من 4000 سنة، كما تم اكتشاف لؤلؤة أثرية في مقبرة طفل داخل جرة فخارية في موقع مدينة حمد الأثري، يقدر عمرها بـ 4300 سنة.