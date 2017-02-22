«الحصابي».. المُغْوِيات

ملف من إعداد - محمد عبدالسميع

يختزل اللؤلؤ، خلف قيمته الجماليّة ومعانقته صدور ربّات الحسن والدلال اللاتي يرفلن بما يلبّي غرور الأنثى في الزهو والمباهاة، كثيراً من القصص والحكايات، ولعلّنا لا نبالغ إنْ قلنا إن رحلة الغوص للبحث عنه، مع ما يصاحب ذلك من أخطار، كانت قطعة من العذاب، أبدع حياله الشعراء والزجّالون في ما يصدر عنهم من زفرات وشوقٍ وحنين، فهو مهرٌ غالٍ، وأيّ مهر!

فنعومة هذا «اللؤلؤ» تحمل في باطنها حكايا وقصص وهموم رجالٍ ساروا يغريهم بريقُهُ، ويدفعهم نحوه علوّ قَدره ومكانته وما يوفر لهم من أسباب الحياة حتى لو انتزعت من جوف البحر الذي يخفي لهم في جنباته الموت.

لكن اللؤلؤ مع ذلك، يحمل دلالات أخرى كثيرة، وجمالاً بالغ الروعة حتى إن الناس يُطلقون الاسم على كلّ ما هو جميلٌ وبديع، وعلى كل ما هو ثمينٌ أو غالٍ يروق لمتداوليه، كما أنه يوجد في كل مناحي الحياة، فهو اسم للنساء، وحين تتوشى باسمه الأسواق تتزايد إليها الخطى لمجرد أنّ اللؤلؤ أو ما يشير إليه يُطلق على هذا المكان أو ذاك.

وإنّ طقساً ساحراً، في الواقع، ينتاب السائح أو الزائر حين يسمع بسوقٍ للؤلؤ أو متحف اللؤلؤ، لدرجة أنّه بات ينافس سيّد المعادن وعميدها الذّهب، فكما يحمل الذهب صفةً عليا بامتياز في البريق واللمعان وعلوّ المنزلة، فإنّ اللؤلؤ الذي ارتبط بالحكايات والأساطير، بل وتأطّرت قوّته ورفعته في قوله سبحانه وتعالى «يخلق منهما اللؤلؤ والمرجان»، إنّما يرقى لما يجعله بطل الحكاية والصّيد الثمين الذي تزيغ منه أبصار الرجال، ولا يمكث طويلاً في أماكن البيع لأنّ صدوراً ستختال به وأصابع ناعمة سيكون لها رفيقاً مشعّاً بالحُسن والجمال.

الدانات.. بنات النور