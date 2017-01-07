نجوم العالم: «السرعة الإماراتية» التحدي الصعب

دبي (الاتحاد)

يشارك فرسان قادمون من مختلف قارات العالم في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث أعلن عدد منهم عن رغبتهم في خوض تحدي السباق بالمنافسة على المراكز الأولى والتتويج باللقب الكبير، وعبروا عن سعادتهم بالانضمام إلى نخبة فرسان العالم في هذا الحدث الكبير ومنافسة فرسان الإمارات الذين يمتازون بالسرعة في سباق يقام في دبي، وسعيهم لخطف الكأس والعودة بها لأوطانهم، كون هذه البطولة لم يسبق لأي فارس من خارج الإمارات الفوز بها، حيث إن فرسان الإمارات يمتازون بقوة العزيمة والحنكة، وهذا ما شاهدوه خلال مشاركاتهم في البطولات العالمية.

وأعرب الفارس الأرجنتيني فيليبي سبلانزون عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذه السباق المهم، وقال: الأرجنتين احد أهم مواطن الخيول في أميركا الجنوبية خاصة خيول سباقات القدرة والبولو، مشيرا إلى أن هناك تواصلاً كبيراً بين الإمارات والأرجنتين في هذا الخصوص لذلك نجد هناك عدداً كبيراً من الأرجنتينيين الذي يعملون في مجال الفروسية بالإمارات. وتمنى سبلانزون أن يحقق نتيجة طيبة خلال السباق خاصة وأنه يعتبر من أهم السباقات العالمية لما تتميز به من تصنيف عال، وهدفي التواجد في منصة التتويج.

وأعربت الفارسة الإستونية ماريا عن بالغ سعادتها بزيارة الإمارات، مشيدة بحفاوة الاستقبال والكرم الإماراتي، وقالت: أشارك للمرة الأولى، وأتوقع أن تكون تجربتي جيدة، وأن أحقق هدفي رغم وجود فرسان أبطال عالم.

وقالت: أعشق سباقات القدرة، وزاد إعجابي بها في الإمارات لحب الناس للفروسية حيث لاحظت الاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرصه على التواجد مع الفرسان وتوجيهه المستمر لهم.