تحدي كأس محمد بن راشد للقدرة ينطلق اليوم بمشاركة عالمية

دبي (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، آخر الاستعدادات الخاصة بسباق كأس سموه لمسافة 160 كلم الذي سينطلق صباح اليوم في ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، كما شهد سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سباق الأطفال على الأحصنة الصغيرة «البونيز» الذي أقيم لمسافة 1000 متر.

وحضر فعاليات سباق الأحصنة الصغيرة سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع جوائز وهدايا لجميع الفرسان الصغار الذين شاركوا في سباق الأحصنة الصغيرة الذي أقيم بمشاركة كبيرة من الأطفال وحضور ومتابعة من عائلاتهم.

من جانب آخر، تنطلق في السابعة صباح اليوم النسخة العاشرة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، بمشاركة أبرز الفرسان في العالم إلى جانب مجموعة من أفضل فرسان القدرة بالإمارات والعالم العربي ودول الخليج يمثلون 40 دولة ويعد السباق بطولة عالم مصغرة، ويقام بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبرعاية لونجين.