الأجداد الذين يساعدون في رعاية الأحفاد يعيشون لفترة أطول

أوضحت دراسة، أُجريت في العاصمة الألمانية برلين، أن الأجداد والجدات الذين يساعدون من فترة لأخرى في رعاية الأحفاد أو يقدمون المساعدة لآخرين في مجتمعهم يعيشون لفترة أطول من كبار السن الذين لا يهتمون بالآخرين.
وكتب الباحثون، في دورية التطور والسلوك البشري، أن التفرغ لتربية الأحفاد قد يكون له أثر سلبي على كبار السن ولكن المساعدة في التنشئة من آن لآخر يمكن أن تكون مفيدة لهم.
وقالت كبيرة الباحثين سونيا هيلبراند، التي تعد رسالة الدكتوراه في علم النفس بجامعة «بازل» في سويسرا «عدم الاتصال بالأحفاد على الإطلاق يمكن أن يؤثر سلبيًا على صحة الأجداد والجدات».
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وتوصل الباحثون في الدراسة إلى هذه النتائج اعتماداً على بيانات جرى جمعها من أكثر من 500 شخص فوق السبعين من عمرهم.
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