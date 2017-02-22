بالصور.. محمد بن زايد: «آيدكس» محطة مهمة لتلاقي الخبرات وعرض الابتكارات والمشاريع المتقدمة لتطوير الصناعات الدفاعية

أبوظبي (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لليوم الثالث على التوالي، جولاته في عدد من أجنحة الشركات الوطنية والدولية المشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي«آيدكس 2017»، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

والتقى سموه خلال الجولة عدداً من رؤساء الوفود والمسؤولين في الأجنحة المشاركة في «آيدكس»، حيث تعرف على أهم الأنظمة الدفاعية والعسكرية والمدنية التي يعرضونها بجانب أهم الحلول الابتكارية والمشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها في أنظمة الدفاع المتعددة البرية والجوية والبحرية.

كما دار الحديث حول الفرص التي يوفرها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي، وأهميته في تعزيز التعاون وعرض الأفكار والتجارب ومناقشتها، وصولاً إلى بلورة أنظمة دفاع متطورة تدعم الأمن والاستقرار، وتدفع عجلة التنمية والتطور والازدهار في الدول كافة.