محمد بن راشد: توحيد طاقات الإمارات والسعودية يخلق فرصاً تاريخية للشعبين والمنطقة

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) أن توحيد الطاقات والإمكانات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يمكن أن يخلق فرصاً تاريخية للشعبين وللمنطقة بأكملها.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من «خلوة العزم» المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي عقدت أمس في جزيرة السعديات بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين الإماراتي والسعودي.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن «خلوة العزم» -التي تعقد بين 150 مسؤولاً من الجانبين- هدفها تحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على الشعبين الشقيقين والوصول لمستوى جديد من العلاقات الاستثنائية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال سموه «بتكاملنا وتعاضدنا وتوحدنا نحمي مكتسباتنا ونقوي اقتصاداتنا ونبني مستقبل أفضل لشعوبنا» معرباً سموه عن تفاؤله بالخلوة.. وأضاف سموه «متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين.. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ منصور بن زايد.. نراهن عليهما وعلى فرق عملهما وعلى طاقاتهما وإنجازاتهما».