لوبان تلغي اجتماعاً مع مفتي لبنان بسبب الحجاب

بيروت (وكالات)

رفضت مرشحة اليمين المتطرف إلى الرئاسة الفرنسية، مارين لوبن التي اختتمت أمس زيارتها إلى لبنان، تغطية رأسها قبل لقاء مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، رغم إبلاغها بالأمر مسبقاً، مثيرة مزيداً من الجدل إزاء مواقفها المتشددة. وفي اليوم الأخير من الزيارة بدأتها الأحد، رفضت لوبن لدى وصولها إلى دار الفتوى المرجعية السنية الأعلى، الاستجابة لطلب معاوني المفتي بتغطية رأسها قبل اللقاء الأخير.

وقالت بعد اقتراب أحد الموظفين منها لإعطائها منديلاً لتغطية رأسها: «لم تطلب مني السلطة السنية الأعلى في العالم هذا، ولذلك لا أرى سبباً له»، في إشارة إلى لقائها في مايو عام 2015 شيخ الأزهر أحمد الطيب في القاهرة. وتابعت لوبن «لكن الأمر ليس مهماً، انقلوا للمفتي احترامي، ولكنني لا أغطي رأسي» قبل أن تغادر المكان على الفور.