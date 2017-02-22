الجيش التركي: مقتل 44 داعشياً في سوريا

إسطنبول (وكالات)

أعلن الجيش التركي أمس مقتل 44 عنصرا بتنظيم (داعش) وقصف 113 هدفا تابعا للتنظيم حول مدينة الباب شمالي سوريا في إطار عملية (درع الفرات).

وأوضح بيان صادر عن القوات التركية أن مدفعيتها قصفت 109 مواقع لـ(داعش) فيما شن سلاح الجو غارات أسفرت عن تدمير أربعة مبان يستخدمها التنظيم كمخابئ لعناصره.

وأضاف أنه قُتل 15 عنصرا من التنظيم خلال الاشتباكات في مدينة الباب ومحيطها شاركت فيه المدفعية التركية وسلاح الطيران.

وذكر البيان أن 29 عنصرا من التنظيم قُتلوا في غارات جوية لقوات التحالف الدولي استهدفت مواقع لـ(داعش). وأعلنت رئاسة الأركان التركية أمس مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمال سوريا. وذكرت الرئاسة في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء تطهير الجنود الأتراك أحد مواقع (داعش)، مشيرة إلى أن الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى المستشفى. وأطلقت القوات التركية فجر يوم 24 أغسطس الماضي حملة عسكرية داخل سوريا دعما للجيش السوري الحر تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من عناصر (داعش).

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش: إن العملية العسكرية في مدينة الباب أوشكت على النهاية.

وأضاف أن الجيش السوري الحر وبدعم من القوات المسلحة التركية أحكم سيطرته على كامل مدينة الباب تقريباً.