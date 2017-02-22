فصائل «داعشية» تقدمت قرب الحدود الأردنية الإسرائيلية

عواصم (وكالات)
قال مقاتلون من المعارضة وشهود: إن فصائل سورية متشددة مرتبطة بتنظيم داعش شنت هجوماً مفاجئاً على مقاتلين من «المعارضة المعتدلة» بجنوب غرب سوريا قرب مرتفعات الجولان بالقرب من نقطة التقاء الحدود الأردنية الإسرائيلية وسيطرت على عدة قرى وبلدة كبيرة.
ونقلت رويترز، عن مقاتلين، أن المتشددين تمكنوا من توسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم في منطقة تشكل حاجزاً طبيعياً بين سوريا وإسرائيل إذ يتدفق فيها نهر اليرموك، وذلك بعد أن سيطروا على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع.
|
وقال أبو يحيى وهو مسؤول بالمعارضة المسلحة في جبهة ثوار سوريا: إنه أمكن إخراج المتشددين لاحقاً من قريتين على الأقل، هما جلين والهيت بعد هجوم مضاد شنته فصائل الجبهة الجنوبية، وهي تحالف يضم فصائل الجيش السوري الحر وينسق العمليات من مركز قيادة مشترك في الأردن.
|