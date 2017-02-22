محادثات جنيف تركز على الانتقال السياسي

عواصم (وكالات)

أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا امس، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستبقى محور جولة المفاوضات الجديدة التي يفترض أن تنطلق غداً الخميس، في جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

ويأتي ذلك بعد شكوك حول ابتعاد الأمم المتحدة عن هذا الهدف إثر تصريحات عدة لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا سبقت المفاوضات، ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي على غير عادته.

وأكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، امس في جنيف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على عقد «مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي، يبقى الأساس للجولة الجديدة.

وأوضح كونتت أن المفاوضات ستتركز حول ثلاثة مواضيع أساسية «إنشاء حكم ذات مصداقية ولا يقوم على الطائفية» وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد فضلا عن إجراء انتخابات.