الجبير: السعودية ودول خليجية وإسلامية مستعدة لإرسال قوات لسوريا

عواصم (وكالات)

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن المملكة العربية السعودية ودول خليجية وإسلامية أخرى مستعدة لإرسال قوات خاصة إلى سوريا، ضمن تحالف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة ما يسمى بتنظيم (داعش).

وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) الألمانية: «إن المملكة العربية السعودية ودول خليجية أوضحت أنها مستعدة لإرسال قوات خاصة لسوريا من أجل أن تقف إلى جانب الولايات المتحدة، وهذا يشمل بعض الدول الإسلامية التي أعلنت استعدادها أيضاً لإرسال قوات خاصة إلى هناك».

وأضاف أن «هذا الأمر يتطلب تنسيق مواقفنا مع الولايات المتحدة للتعرف إلى كيفية تطبيق الخطة الأميركية الرامية إلى القضاء على (داعش)، معربا في الوقت ذاته عن خشيته من سقوط المناطق التي يتم تحريرها من (داعش) في ايدي حزب الله وإيران والنظام السوري. وجدد الجبير مطالبة المملكة في رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلا: ما زلنا مصرين على رأينا المطالب برحيل الأسد، مضيفا انه بعد ارتكاب ذلك النظام جميع هذه الجرائم فلا مستقبل للأسد في سوريا.

وحمل الأسد مسؤولية مقتل 600 ألف سوري وتشريد 12 مليوناً آخرين مؤكداً سعي السعودية للعمل مع سوريا جديدة من دون بشار الأسد.وأكد الجبير وجوب اتفاق السوريين فيما بينهم على المرحلة الانتقالية فلا احد يستطيع اتخاذ قرار في هذا الخصوص غيرهم.