إصابة 3 سعوديين بقذائف حوثية في جازان



تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017 الرياض (وكالات) أُصيب 3 سعوديين بشظايا مقذوفات حوثية، سقطت على مركز الموسم بمحافظة صامطة جنوب جازان. فيما شنت القوات السعودية هجوماً بالمدفعية وطائرات الأباتشي استهدفت مواقع إطلاق القذائف. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الأول، بلاغاً عن إصابة ثلاثة مواطنين سعوديين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسّم، وأضاف المقدم القحطاني، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.