صلاح سليمان (العين)

اكتفى العين بالحصول على نقطة التعادل مع ذوب آهن أصفهان الإيراني 1/‏‏ 1، في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب استاد هزاع بن زايد مساء أمس، وانتهى الشوط الأول منها بالتعادل من دون أهداف، تقدم الفريق الضيف بهدف جيري ريكاردو في الدقيقة 57، وتعادل للعين المدافع إسماعيل أحمد في الدقيقة 76.

لم ينتظر فريق العين كثيراً بعد صافرة البداية، إذ سرعان ما بدأ في بناء الهجمات وشن غزوات متتالية للنيل مبكراً من شباك الفريق الضيف وتسجيل هدف السبق، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل ولم تحقق ما سعى إليه اللاعبون الذين بذلوا جهداً مقدراً، بينما اكتفى لاعبو ذوب آهن بالتراجع إلى الخلف وتنفيذ خطة دفاعية محكمة والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي لم يتمكنوا من خلالها من الوصول إلى مرمى الحارس خالد عيسى الذي لعب مرتاحاً معظم الوقت، ولم يلمس الكرة إلا في فترات متباعدة.

ومن خلال محاولاته المتكررة بين الحين والآخر، اقترب فريق العين من تسجيل هدف السبق من أول محاولة خطرة في المباراة، والتي جاءت في الدقيقة العاشرة عندما أهدى عمر عبدالرحمن تمريرة رائعة إلى زميله البرازيلي كايو لوكاس المتمركز داخل الصندوق إلا أن تسديدته القوية أخطأت المرمى ومرت فوق العارضة.

ويواصل العين الضغط المكثف على مرمى الفريق الإيراني إلا أن لاعبي خط دفاعه نجحوا في التصدي لكل الهجمات العيناوية وبصفة خاصة حارس المرمى محمد راشد مزهري الذي حرم عمر عبدالرحمن من التسجيل في الدقيقة 16 عندما تصدى لتسديدته القوية، وحولها إلى ركلة ركنية لم تثمر عن شيء.