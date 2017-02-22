العثور على جثث 74 مهاجراً على شاطئ قرب طرابلس

طرابلس (أ ف ب)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس، العثور على جثث 74 مهاجراً على شاطئ غرب طرابلس، لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور فيه إلى أوروبا.

وقال الهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك، إنه «بناء على نداء إنساني وجّه إلى فرعنا من قبل السكان المحليين، توجهت فرق المتطوعين إلى شواطئ مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، حيث قام الشباب بانتشال 74 جثماناً». وأضاف أن «الأهالي وجدوا قارباً للمهاجرين كانت قد رمته الأمواج على شواطئ المدينة حاوياً على متنه جثامين تعود لمهاجرين غير نظاميين، كانوا قد شقوا البحر بحثاً عن لقمة عيشهم»، موضحاً أن «الشباب بإمكانياتهم البسيطة جداً أو المعدومة قاموا بانتشال 74 جثماناً».