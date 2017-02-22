اشتباكات بين رعاة ومزارعين في دارفور

الخرطوم (أ ف ب)

قتل حوالي 20 شخصاً، وجرح العشرات، نتيجة اشتباكات بين رعاة ومزارعين في شرق إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003، وفقاً لمسؤول محلي وشهود عيان. وقال معتمد محلية أبو كارنكا بولاية شرق دارفور عثمان قسم، إن «الحادثة وقعت أمس (الأول) الاثنين نتيجة خلاف بين مزارع وراعٍ، وعلى إثر ذلك حدث إطلاق نار، واستنصر كل منهم بأهله، ووقعت اشتباكات تسببت في مقتل 9 أشخاص، والآن نشرنا قوات من الجيش والشرطة والأمن في المنطقة». لكن شاهد عيان من المنطقة، أكد أن الخلاف تطور بين المزارع والراعي إلى اشتباكات قبلية بين قبيلة بني جرار العربية وهم من رعاة الإبل، وقبيلة البرتي الأفريقية.

وقال بيان صادر عن شباب البرتي الاثنين، إنه «راح ضحية تلك الأحداث، في الحال، خمسة شهداء من البرتي، تمت مواراة جثامينهم صباح اليوم (أمس) بالضعين، وجرح ثمانية آخرون.. بعد تجدد الاشتباك للمرة الثانية استشهد أيضاً سبعة أفراد من البرتي، وجرح عشرة آخرون، ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى اثني عشر شهيداً، والجرحى إلى ثمانية عشر جريحاً».