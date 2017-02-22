6 قتلى و20 جريحاً باعتداء انتحاريين على محكمة بباكستان

عواصم (وكالات)

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 20 آخرون، باعتداء نفذه 3 انتحاريين، استهدف أمس مجمعاً للمحاكم في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان، ما يثير مخاوف من هجمات جديدة في بلد شهد سلسلة هجمات إرهابية الأسبوع الماضي. وأكد مسؤولون في الشرطة أن الانتحاريين الثلاثة حاولوا اقتحام المجمع القضائي، حيث قتلت قوات الأمن أحدهم، وفجر الثاني نفسه خارج بوابة المجمع قرب مدينة شارسادا في إقليم خيبر بختونخوا. وطاردت الشرطة المهاجم الثالث لنحو 20 دقيقة داخل المجمع، قبل أن تتمكن من قتله. ويقع المجمع في حي تانجي، ووقع الهجوم عليه في ساعة ازدحام.

وتبنت «جماعة الأحرار» وهو فصيل منشق عن حركة «طالبان الباكستانية» الهجوم، وهو الفصيل الذي تبنى سلسلة من الاعتداءات الأسبوع الماضي بدا أنه تم التنسيق بينها، ومنها تفجير كبير في لاهور، أوقع 14 قتيلاً.

وقال سهيل خالد من شرطة المقاطعة: «إن الانتحاريين حاولوا اختراق حرم المحكمة من البوابة الرئيسة، وفتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي، وألقوا قنابل يدوية، ما أدى إلى إطلاق نار مضاد من جانب قوات الشرطة المحيطة بالمحكمة لتأمينها». وأضاف خالد: «الشرطة كانت أصلاً في حالة تأهب عالية، لأن لدينا معلومات عن تهديد ممكن على المجمع القضائي في تانجي»، مبيناً أن من بين القتلى محامياً. وتابع قوله: «خبراء إزالة المتفجرات قالوا إن كل انتحاري كان يرتدي سترة فيها 7 إلى 8 كيلو جرامات من المتفجرات»، مشدداً على أن «الشرطة قاتلت بشجاعة، وأنقذت شارسادا من كارثة كبيرة».

من جانب آخر، أكد مسؤولون أفغان أن 19 عنصراً من تنظيم «داعش» قتلوا بهجوم جوي أميركي وعملية أمنية في منطقتي اشين وهاسكا بإقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وقال حسين مشرقي وال، كبير مسؤولي الشرطة: «إن 12 (داعشياً) قتلوا بالقصف الأميركي في اشين، بينما تم القضاء على البقية بعملية أمنية في منطقة هاسكا منيا».