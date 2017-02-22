ماليزيا لم تتوصل بعد لسبب وفاة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

كوالالمبور (وكالات)

قالت السلطات الماليزية أمس، إنها لم تتوصل بعد إلى سبب وفاة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وإنه لم يتم تحديد هوية الجثة رسمياً لعدم اتصال أي من أقاربه بالسلطات. واغتيل كيم جونج نام بمطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير الحالي بسم سريع المفعول، وفقاً لما تعتقده الشرطة. وقال نور هشام عبد الله، المدير العام للصحة في وزارة الصحة الماليزية للصحفيين: «لا يزال سبب الوفاة والهوية غير معروفين». وأضاف أن السلطات الماليزية لم تتلق أي عينات من الحمض النووي من أقارب القتيل.

وحثت ماليزيا أقارب الضحية على التحقق من الجثة والمساعدة في التحقيق الذي أثار خلافاً دبلوماسياً مع كوريا الشمالية التي يرغب مسؤولوها في تسلم الجثة على الفور. ولكن كوالالمبور رفضت طلبات بيونج يانج، مؤكدة أن الجثمان يجب أن يبقى في المشرحة إلى أن يأتي أحد أفراد عائلته للتعرف عليه رسمياً، عبر إجراء تحليل للحمض النووي. وذكرت مصادر في الاستخبارات ووسائل إعلام محلية أن كيم هان سول نجل الضحية كان يفترض أن يصل إلى كوالالمبور مساء أمس الأول، إلا أنه لم يتم التأكد من وصوله.

ولم تصدر السلطات بعد تقرير التشريح، لكن المسؤول بوزارة الصحة الماليزية قال إن فحصاً للجثة أجري بعد يومين من القتل، لم يتوصل إلى أدلة على أزمة قلبية أو أي جروح غائرة في الجسم. وتفرض مجموعة من القوات الخاصة، حراسة مشددة على مستشفى كوالالمبور حيث يرقد الجثمان. من جهتها، أكدت وسائل إعلامية فيتنامية رسمية أمس، أن دوان ثي هيونج (28 عاماً)، المشتبه بها في عملية الاغتيال، تمتلك حقاً جواز سفر فيتنامياً.