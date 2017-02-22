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تركيا تتهم إيران بإرسال لاجئين إلى بؤر الحروب بالمنطقة
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تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

استمرت الحرب الكلامية بين أنقرة وطهران أمس، بتحميل تركيا إيران مسؤولية التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الأخيرة «لا تتورع عن إرسال من لجؤوا إليها من الأفغانيين إلى ساحات الحروب بالمنطقة».

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو، في بيان نشر أمس على موقع الوزارة «لا يمكن فهم أو تقبل الاتهامات الإيرانية للآخرين»، وذلك رداً على تصريحات نظيره الإيراني بهرام قاسمي الذي قال أمس الأول إن بلاده «ستتحلى بالصبر إزاء مواقف تركيا... لكن للصبر حدودا»، بحسب تعبيره. وبحسب ما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية، أوضح مفتي أوغلو أن «إشادة قاسمي بسياسات بلاده الإقليمية ووصفه لتلك السياسات بالعادلة، تتعارض بشكل كبير مع مخاوف الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي من سياسات طهران الإقليمية».

وأضاف مفتي أوغلو «تصريحات متحدث الخارجية الإيرانية غير مفهومة ومرفوضة خصوصاً وأنها تأتي من بلد لا يتورع عن إرسال من لجؤوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، في حين يصف الآخرين بأنهم المسؤولين عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة!».

وأمس الأول، استدعت طهران السفير التركي لديها، بشأن تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والرئيس رجب طيب أردوغان تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول نفسها، عن جاويش أوغلو قوله الأحد الماضي خلال المؤتمر الأمني في ميونيخ إن «إيران تريد تحويل سوريا و العراق إلى المذهب الشيعي». ومنذ أيام أشار أردوغان إلى خطر «القومية الفارسية». ... المزيد
     
 

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