تهديدات ترامب وراء زيارة روحاني لعُمان والكويت

القاهرة (د ب أ)

أكد السياسي اللبناني البارز وزير العدل السابق أشرف ريفي أن تهديدات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ترامب وراء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة للكويت وسلطنة عمان.

وقال ريفي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إيران أُجبرت على هذا التوجه تحت وطأة تهديدات الرئيس الأميركي »، مستبعدا بصورة قاطعة أن تكون الزيارة تنم عن«تحول أخلاقي من قبل إيران نحو الالتزام بسياسة حسن الجوار».

وقال:«إيران تقرأ التحولات السياسية الدولية جيدا خاصة فيما يتعلق بالموقف الأميركي مع وصول ترامب للسلطة، ولذا وجدت نفسها مضطرة إلى التعجيل بإعادة النظر في سياساتها، وبدأت الحديث عن سياسة حسن الجوار مع الخليج».

وأضاف:«هناك عامل آخر عجل من هذا التوجه، وهو تكلفة التدخلات العسكرية التي ورطت إيران نفسها بها في كل من العراق واليمن وسوريا، إلى جانب تدخلاتها في البحرين... ونرى أن إيران ستتحمل مسؤولية تاريخية عن الدور السيئ والمدمر الذي لعبته بالمنطقة وخدمت به أهداف أعداء المنطقة قبل أي أحد».