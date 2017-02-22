خادم الحرمين يبحث مع ماكين العلاقات مع واشنطن

الرياض(وكالات)

عقد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اجتماعاً مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين، الذي يزور المملكة حالياً، تركز على العلاقة بين الرياض وواشنطن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس أن الملك سلمان بن عبد العزيز استعرض مع السيناتور جون ماكين « خلال اللقاء علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية». وكان ولي العهد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بحث الليلة قبل الماضية مع ماكين عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تعزيز مسارات التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات. والتقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، ماكين والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة. وعقب جلسة المباحثات، قدم خادم الحرمين الشريفين قلادة الملك عبد العزيز لفخامة الرئيس الزائر، كما تسلم منه أرفع وسام في جمهورية اليونان. بعد ذلك جرى التوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين، حيث تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، كما تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني. وكان ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس اليوناني، الليلة قبل الماضية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. كما جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمحاربة الإرهاب.