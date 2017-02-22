سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

تقدمت القوات العراقية مدعومة بطيران التحالف الدولي نحو مطار مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق الخاضع لسيطرة تنظيم «داعش» أمس، في إطار هجوم بري بدأ قبل ثلاثة أيام على الشطر الغربي من المدينة. في حين أعدم تنظيم «داعش» 17 قيادياً بسبب هروبهم من جبهات القتال في قرى جنوب الموصل، وقتل التحالف الدولي قيادياً «داعشياً» في

جنوب كركوك.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن قواتنا أحرزت تقدماً خلال الساعات الأولى من عمليات الساحل الأيمن، وأكد عدم وجود قوات أجنبية مقاتلة على الأرض، وأمر من ناحية أخرى وزارة المالية بصرف الرواتب المدخرة لمعلمي ومدرسي محافظة نينوى، والمناطق الساخنة، مؤكداً ضرورة الإسراع بصرفها لدعم أهالي المناطق المحررة.

وقال قادة عسكريون إن قوات من الشرطة الاتحادية ووحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية تعرف باسم قوات الرد السريع، تقود الهجوم صوب المطار الواقع على الطرف الجنوبي للموصل، وتعتزم تحويله إلى قاعدة دعم للهجوم على غرب المدينة. وقال بيان للجيش العراقي، إن القوات طردت مقاتلي تنظيم «داعش» من قرية ألبوسيف الجبلية التي تطل على المطار، لتصل إلى محيطه. وذكر أن قصف المدفعية العراقية على مطار الموصل، أجبر عناصر «داعش» على الانسحاب من داخل المطار والانتشار بمحيطه.