«تشكيل» يستكشف بنية الإمارات الثقافية مارس المقبل

دبي (الاتحاد)

يستضيف مركز «تشكيل» في شهر مارس المقبل معرضاً جماعياً وبرنامجاً مرافقاً، بعنوان «انتبه للمسافة»، بعد توجيه دعوة مفتوحة للفنانين والمبدعين الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات للمشاركة. واختير خمسة وعشرون فناناً لعرض أعمالهم من بين العدد الهائل من المستجيبين للدعوة المفتوحة للمشاركة، إضافة إلى ثلاثة فنانين لإقامة ورش عمل. ويستكشف «انتبه للمسافة» فكرة أن ينظر المرء عبر عدسة مبدعة إلى الفجوات والثغرات، التي يصادفها ويمرّ بها في حياته اليومية، وأن يفكّر فيها كفرص واعدة، لا كعقبات أو تحديات.

ودعا معرض «انتبه للمسافة» المشاركين فيه إلى التأمل في أوجه الاختلاف والتشابه في حياتنا الثقافية، والتفكير بتأنٍ وتمعّن في الفجوات الثقافية، التي تفصل بيننا وبين الآخر في حياتنا اليومية، ومن ثم إبراز الثغرات والفرص المنطوية عليها. وطرح على الراغبين في المشاركة فيه هذا التساؤل:«كيف يمكننا تصوّر الاختلافات بين التكنولوجيا والحِرف، وبين المسنّين والشباب، وبين الماضي والمستقبل، وبين العقل والمادة - كيف ستبدو هذه الاختلافات؟»، والغاية من هذا السؤال المثير للأفكار هو التمهل لوهلة والتأمل في الفواصل بين الأشياء، بما يسعى لإثراء البنية التاريخية والاجتماعية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة». ومعرض «انتبه للمسافة» يقام بإشراف قيّم الفنون جاك توماس تايلور.

وبهذه المناسبة، قالت جيل هويل، مديرة مركز «تشكيل»: «باستضافة معرض «انتبه للمسافة» يتيح «تشكيل» لزواره تجربة إبداعية خلاّقة، فهم يشاهدون من خلال أعمال الفنانين المتعددين المشاركين تباين الأفكار والمشاعر في استجابة كل فنان بطريقته ورؤيته الخاصة للتساؤل نفسه».