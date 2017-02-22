ضبط طن عاج مقطع في أوغندا

كمبالا(أ ف ب)

ضبطت السلطات الأوغندية أكثر من طن من العاج المقطع والمطلي بمنتج كيميائي يحول دون ضبطه من قبل كلاب الجمارك، على ما أعلنت هيئة حماية الثروة الحيوانية البرية في أوغندا.

ونفذت عملية الضبط السبت في ضاحية كمبالا قبل نقل الحمولة إلى المطار الدولي في جنوب العاصمة لتهريبها إلى وجهة غير محددة، وأوقف ثلاثة أشخاص في إطار هذه العملية، اثنان منهم من غينيا بيساو والثالث من ليبيريا. وقال سيمبليشيوس غيسا الناطق باسم هيئة حماية الثروة الحيوانية البرية لوكالة فرانس برس «ضبطنا خلال العملية المنفذة السبت الماضي بالتعاون مع الشرطة أكثر من طن من العاج الذي هرب إلى البلاد من تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية»، موضحاً أن «التحقيق لا يزال جارياً». وفي اعتقاد السلطات، لا تنحصر هذه الشبكة بالموقوفين الثلاثة بل إنها تضم عدداً أكبر من الأشخاص، من بينهم عناصر في الجمارك أو موظفون في شركات التصدير.

وقال غيسا إن العقوبات المفروضة على تجارة العاج تعد خفيفة نسبياً في حين قد «تبلغ أرباح (هذا النوع من التجارة) ملايين الدولارات».