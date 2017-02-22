الأعمار في الدول الصناعية 90 عاماً

لندن (د ب أ)

توقع باحثون من بريطانيا أن يرتفع متوسط أعمار الناس في الدول الصناعية عام 2030 إلى أكثر من 90 عاماً، وكان بعض الباحثين يشككون مطلع القرن الجاري في إمكانية بلوغ متوسط أعمار الناس هذه السن بعد 30 عاماً من بدء القرن الحادي والعشرين. كما تبرهن الدراسة التي قام بها باحثون تحت إشراف فاسيليس كونتيس من كلية لندن الملكية على أن الهوة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمتوسط الأعمار ستتقلص.

واستند الباحثون في دراستهم التي تنشر نتائجها اليوم في مجلة «لانسيت» العلمية إلى بيانات من 35 دولة من بينها ألمانيا.