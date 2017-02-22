«مأدبة ملكية» في هولندا لمواليد 27 أبريل

لاهاي (أ ف ب)

قرر الملك الهولندي فيليم-ألكسندر الذي يحتفي بعامه الخمسين في 27 أبريل المقبل أن يدعو لهذه المناسبة 150 شخصاً إلى قصره في أمستردام ولدوا في تاريخ ميلاده، وفق ما أعلنت أجهزة القصر الملكي.

وقد خصص موقع إلكتروني لهذا الحدث يمكن للمرشحين المحتملين تسجيل أسمائهم فيه قبل قرعة من المرتقب إجراؤها في الثالث من مارس. وحدد القصر الملكي في بيانه جملة شروط يجب استيفاؤها للمشاركة في هذا الحدث، مثل أن يكون المشارك من مواليد السابع والعشرين من أبريل ويقيم في هولندا ويتخطى عمره العشرين.

وسيدعى سعيدو الحظ إلى مأدبة عشاء يقيمها الملك وزوجته الملكة ماكسيما في الثامن والعشرين من أبريل يفتح بعدها القصر لعامة الجمهور لمدة خمسين ساعة.

والسابع والعشرون من أبريل عطلة رسمية في هولندا يحتفي فيه الشعب بعيد ميلاد الملك وينزلون إلى الشارع مرتدين اللون البرتقالي للمشاركة في فعاليات احتفالية.