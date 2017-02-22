«كتالونيا» ترفع شعار «العودة التاريخية»

أنور إبراهيم، برشلونة (القاهرة، د ب أ)

لا حديث في إقليم كتالونيا معقل برشلونة إلا عن مباراة «الإياب» ضد فريق باريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد أن انتهت مباراة «الذهاب» بهزيمة ثقيلة اهتزت فيها شباك البارسا بأربعة أهداف نظيفة..

ورغم الأداء الباهت والفوز الصعب الذي حققه الفريق على فريق ليجانس في الليجا الإسباني، فإن الكل في برشلونة - لاعبين وجماهير وجهازاً فني وأجهزة إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة- ينتظرون بصبر نافد مباراة الإياب أمام «بي أس جي».. وهدأت حدة الثورة على اللاعبين وتراجعت العاصفة الإعلامية بعض الشيد على إدارة النادي وتغيرت لهجة الجميع وذهبت في اتجاه واحد هو التأكيد على إمكانية العودة ومعادلة نتيجة مباراة الذهاب بل وقلب النتيجة لصالح البارسا.. وأصبحت عبارة «العودة التاريخية» هي «الشعار» الذي يرفعه الجميع في كتالونيا من أجل بلوغ دور الثمانية لهذه البطولة مهما كانت الصعوبات والتحديات.

بل وصل الأمر إلى حد أن تناوب نجوم برشلونة الكبار انيستا وسواريز ونيمار وأردا توران وبيكيه وماسكيرانو وغيرهم، على الإدلاء بتصريحات مشجعة وإيجابية لإلهاب حماس الجماهير وحثهم على الاقتناع بإمكانية تحقيق هذه «العودة التاريخية»، وطالبوا جماهير «كتالونيا» بمساندتهم بقوة لتجاوز هذا الدور من البطولة الأوروبية «الشامبيونزليج».

ومن جانبها حاولت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» إقناع قرائها بإمكانية العودة في مباراة الإياب، وذكّرتهم بنتائج الفريق على ملعبه هذا الموسم حيث فازعلى سيلتيك جلاسجو الاسكتلندي 7 /‏‏‏ صفر وعلى مانشستر سيتي الانجليزي 4/‏‏‏صفر وعلى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني4 /‏‏‏صفر، وهى نتائج كافية - على حد قول الصحيفة - لإصابة الباريسيين بالرعب في الكامب نو. وأكدت الصحيفة أن لاعبي برشلونة لن يظهروا بالمستوى السيئ الذي لعبوا به في مباراة الذهاب وأنهم سيبذلون أقصى طاقاتهم من أجل تحقيق المطلوب، بشرط أن ينجحوا في التسجيل مبكرا وسريعا وأن يستفيدوا من هتافات الجماهير الغفيرة التي ستؤازرهم في مدرجات «كامب نو». ونقلت الصحيفة جانبا من تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والسابق لبرشلونة، قال فيها: إذا كان هناك فريق يمكنه العودة بالنتيجة وتحقيق الفوز بأكثر من أربعة أهداف، فهو برشلونة.. وتبعه زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتصريح آخر قال فيه: لقد عشت هذا الموقف كلاعب وكمدرب. وأعتقد أنه من الممكن أن يعود الفريق في أية لحظة. وحرص النجم البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق ويوفينتوس تورينو الحالي على رفع معنويات زملائه القدامى وقال في حوار لصحيفة «سبورت»: أتمنى دائما الأفضل لزملائي السابقين وكل شيء وارد في كرة القدم، وإذا كان هناك فريق بمقدوره قلب النتيجة، فهو فريق «الماكينات» ويقصد برشلونة، واختتم بقوله: المهمة صعبة حقا ولكنها ليست مستحيلة.