عبدالله الجنيبي: توجيهات هزاع بن زايد وراء الإنجاز القــاري

دبي (الاتحاد)

تربع دوري الخليج العربي على عرش الدوريات الآسيوية، وذلك حسب تقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الصادر في منتصف شهر فبراير الجاري، وحصل دورينا على 96.56 نقطة، متفوقاً على الدوري الكوري الجنوبي، الذي جاء في المركز الثاني برصيد 89.23 نقطة، ثم القطري الذي حل ثالثاً بـ78.84 نقطة، والسعودي صاحب المركز الرابع بـ 72.49 نقطة، فيما احتل الدوري الياباني المركز الخامس برصيد 65.79 نقطة.

لم يكن وصول دورينا للصدارة بمحض الصدفة، بل هو نتاج عمل متواصل، مبني على أسس سليمة ورؤية واضحة من أطراف منظومة الاحتراف، منذ تطبيق الاحتراف في دورينا، حيث عملت المجالس المتعاقبة على لجنة دوري المحترفين وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تطوير بطولة الدوري، وتكوين منتج ذي قيمة، ليصبح نموذجاً يحتذى به.

يرى عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، أن المركز الذي وصل إليه دوري الخليج العربي الآن هو أمر طبيعي وقال: «صدارة دورينا للدوريات الآسيوية هو نتاج طبيعي لتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، ودعم سموه المتواصل، الذي نتج عنه احتلال دورينا لقمة آسيا في التصنيف الأخير للاتحاد القاري للمرة الأولى في تاريخه منذ تطبيق الاحتراف عام 2008».

وأضاف: «التحدي الذي أمامنا الآن هو الحفاظ على الصدارة، ومضاعفة الجهود لتحقيق الألقاب والنتائج الإيجابية التي من خلالها نستطيع مواصلة التربع على عرش آسيا، وهذه دعوة لأنديتنا الأربعة المشاركة في نسخة هذا العام من بطولة دوري أبطال آسيا، العين، الأهلي، الجزيرة والوحدة للعمل على مواصلة مسيرة النجاح في البطولة الآسيوية، واستكمال المسيرة التي بدأها العين والأهلي في النسختين الأخيرتين من البطولة، وهي دعوة لبقية الأندية لبذل الجهود المطلوبة ووضع رؤية واضحة للوصول إلى نفس الهدف المتمثل في المنافسة القارية على الألقاب، سبيلنا في أن نكون الأفضل على صعيد آسيا، أنديتنا جميعها لديها مقومات النجاح، ولدينا الثقة الكاملة في قدرتها على خوض المنافسة القارية والوصول إلى اللقب».