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التحكيم يثير الجدل

برشلونة يسقط أمام بلباو في كأس الملك
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

بلباو (د ب أ)

استهل برشلونة مبارياته في العام الجديد بالخسارة 1 /‏ 2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا.

واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة، مما دفع حكم المباراة الذي أثار الجدل بقراراته العكسية، لطرد راؤول جارسيا واندير إيتوراسبي لاعبي بلباو في الشوط الثاني، إضافة إلى إشهاره البطاقة الصفراء في أكثر من مناسبة.

وظهر برشلونة، الذي يدافع عن اللقب الذي أحرزه في العامين الماضيين، بشكل باهت للغاية خلال الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم بلباو بهدفين نظيفين حملا توقيع آرتيز أدوريز وإينياكي وليامز في الدقيقتين 25 و.28، وتحسن أداء برشلونة نسبياً في الشوط الثاني، ليسجل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الفريق الكتالوني الوحيد في الدقيقة 52، ليسهل نوعاً ما من مهمة الفريق في مباراة العودة.

وبات يتعين على برشلونة الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام في معقله ملعب (كامب نو) يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي الخروج المبكر من المسابقة، فيما يكفي بلباو التعادل بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وقبل انطلاق المباراة أبدى لاعبو الفريقين تضامنهم مع يراي ألفاريز لاعب بلباو، المصاب بالسرطان، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة. ... المزيد
     
 

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