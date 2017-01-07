برشلونة يسقط أمام بلباو في كأس الملك

بلباو (د ب أ)
استهل برشلونة مبارياته في العام الجديد بالخسارة 1 / 2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا.
واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة، مما دفع حكم المباراة الذي أثار الجدل بقراراته العكسية، لطرد راؤول جارسيا واندير إيتوراسبي لاعبي بلباو في الشوط الثاني، إضافة إلى إشهاره البطاقة الصفراء في أكثر من مناسبة.
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وبات يتعين على برشلونة الفوز بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام في معقله ملعب (كامب نو) يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي الخروج المبكر من المسابقة، فيما يكفي بلباو التعادل بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.
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