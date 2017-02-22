الأهلي يستعيد روح «فرسان 2015» في الانطلاقة الجديدة

وليد فاروق (دبي)

اختصر الأهلي زمن 455 يوماً، وهي الفارق بين آخر مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2015 في المباراة النهائية، وبين أولى مبارياته في نفس البطولة لنسخة عام 2017، أمام فريق استقلال طهران الإيراني، مستعيداً نفس روح وعزيمة «الفرسان» وصيف بطولة آسيا، مقدماً واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة، ومحققاً فوزه الأول المستحق على ضيفه 2 - 1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليضع أول ثلاث نقاط مهمة في جعبته ويتصدر قمة ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن التعاون السعودي، الذي فاز ضمن نفس الجولة على لوكوموتيف الأوزبكي بهدف وحيد.

ولم يقتصر تألق «الفرسان» على تحقيقه الفوز في أول مباراة، وكذلك مواصلة تفوقه على الفرق الإيرانية للمباراة الرابعة على التوالي، بداية من الفوز على تراكتور في إياب دوري المجموعات في البطولة السابقة، ثم الفوز على نفط طهران في دور الثمانية ذهاباً وإياباً، وأخيراً الفوز على استقلال طهران في الجولة الأولى، ولكن الأهم من ذلك كله أن الأهلي قدم أداء فنياً يليق بنادٍ يطمح للمنافسة على لقب البطولة القارية، ويسعى لتجاوز إنجازه السابق وتخطي مجرد الوصول للنهائي إلى إحراز اللقب.

كما نجح الأهلي في تقديم نجم جديد سيكون له شأن كبير في البطولة وهو الهداف المتألق ماكيتي ديوب صاحب هدفي الفوز، والحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ووضع اسمه مبكراً على رأس قائمة هدافي البطولة القارية.

الروماني أولاريو كوزمين مدرب الأهلي، اعترف بأن أداء لاعبيه في هذه المباراة، كان مفاجأة بالنسبة له، خاصة أن أداءهم في آخر مباريات الفريق بدوري الخليج العربي، والتي فاز فيها على حتا بثلاثية نظيفة، لم يرتق إلى هذا المستوى من التميز والتمكن داخل المستطيل الأخضر.