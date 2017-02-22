حزمة خدمات ذكية من بداية رحلة المسافر حتى الصعود للطائرة بالفيديو..10 دقائق لإنجاز إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي



تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2017 رشا طبيلة (أبوظبي) «تجربة سفر خلال 10 دقائق»، شعار أصبح في متناول المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي، فالخدمات الذكية والأنظمة التقنية المبتكرة التي تم إطلاقها منذ نحو العام في المطار، قلصت من الوقت منذ وصول المطار وحتى بوابة الطائرة.وحتى الآن، استخدم نظام السفر الذكي منذ إطلاقه 2.5 مليون مسافر، كما قام بالتسجيل بالخدمة 5 ملايين مسافر.فالمسافر يعبر 5 مراحل ذكية، الأولى تتمثل بتدقيق إجراءات السفر الذاتي من خلال الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة عبر 15 منصة موجودة حالياً، 8 منها في المبنى الأول و7 منصات في المبنى الثالث، والثانية تسليم الأمتعة من خلال نظام الذاتي لوزن وإيداع الحقائب المشحونة من غير أن يضطر المسافر الوقوف في الطوابير لإدخال الحقائب.أما المرحلة الثالثة، فتتمثل بالتسجيل الذاتي في خدمة البوابة الإلكترونية من خلال تقديم المستندات والمعلومات الحيوية عبر إحدى المنصات العشر للتسجيل الذاتي، حيث تؤهل تلك الخطوة المسافر للخطوة المقبلة وهي بوابات الإلكترونية، ويقوم المسافر بهذه الخطوة لمرة واحدة فقط، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البوابات الإلكترونية. وقامت وزارة الداخلية، بالتعاون مع مطارات أبوظبي بإطلاق خدمة التسجيل الذاتي في معظم المراكز التجارية لتشجيع المقيمين والزوار على التسجيل في خدمة البوابة الإلكترونية الجديدة للاستفادة من كل الحلول الذكية التي يقدمها المطار، وتقوم سفارات الدولة في مختلف مراكزها حول العالم بتشجيع جميع المتقدمين لطلب تأشيرة الدخول للدولة بالتسجيل لهذه الخدمة أيضاً.وبعد التسجيل الذاتي، يتوجه المسافر إلى بوابة العبور الإلكترونية المزودة بمهام التحقق البيولوجية وتكنولوجيا التعرف على الوجه، حيث يستكمل المسافر عملية تدقيق الجوازات في 7 ثوان وذلك من خلال 50 بوابة للمغادرين والقادمين في المباني الثلاثة، بينما كانت في الطرق التقليدية تستغرق بين 40 إلى 50 ثانية، وذلك من دون الأخذ في الحسبان الوقت الذي كان يستغرقه المسافر في الانتظار في الطوابير، وعند الانتهاء من ذلك يستمتع المسافر بالسوق الحرة والمطاعم والموجودة قبل وصوله لبوابة الطائرة المنشودة، أو بالتوجه مباشرة إلى صالة استلام الأمتعة إذا كان من المسافرين القادمين. والمرحلة الأخيرة هي الصعود الذاتي للطائرة، من خلال نظام ذكي، وهو قيد التجربة حاليا. ويعد مطار أبوظبي الدولي الأول في المنطقة في أتمتة جميع إجراءات السفر من بداية رحلة المسافر إلى مرحلة الصعود للطائرة، ومن دون أي تواصل بشري. وتعمل «إجراءات السفر الذكي»، على تعزيز كفاءة تجربة المسافرين، إذ تقلل من الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات عمليات السفر بنسبة 70%.