أحمد بن سعيد: إنجازات نوعية في تطوير الأعمال واحتضان الاستثمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارة لما تستأثر به من حصّة كبيرة من إجمالي الحركة التجارية والاقتصادية، وكذلك في الجهود الوطنية الرامية لدفع عجلة الابتكار والتميّز قدماً نحو مستويات غير مسبوقة.

وأشار سموه إلى أن دبي تقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة الشاملة، وغايتها بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ويرتكز إلى قيم الابتكار والتنمية باعتبارها الدعامة الأولى والأساس لتحقيق التنويع الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية دبي كنموذج يحتذى به على المستوى العالمي في استشراف المستقبل، ووضع أسس ورؤى مدروسة للمضي قدماً بخطى واثقة نحو مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأشاد سموه، في تصريحات له بمناسبة اختتام المرحلة الثالثة من مبادرة «تنمية نظم الابتكار للخدمات الحكومية» بفعالية «الحوار المطلق» التي نظّمتها «دافزا» بشراكة استراتيجية مع «مكتب دبي الذكية» ونخبة من الجهات الحكومية في دبي، بالإنجازات النوعية التي حقّقتها المناطق الحرّة في دبي، خاصة «دافزا»، في توفير بيئات مواتية لتطوير الأعمال واحتضان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يصب في دعم النشاط الاقتصادي والتجاري المستدام لإمارة دبي ودولة الإمارات ككل.

وأضاف سموه: «تشكّل فعالية «الحوار المطلق» امتداداً للمساعي الوطنية الرامية إلى تفعيل الجهود المتضافرة بين الجهات الحكومية والمناطق الحرة، ضمن منصة حوارية مفتوحة لوضع خارطة طريق متكاملة وواضحة المعالم، لإيجاد حلول مبتكرة وأكثر فعالية من شأنها إحداث تطوير شامل في الخدمات الحكومية وإعادة بلورتها، بما يدعم الحراك الاستثماري الأجنبي في دبي، ويعزّز أواصر التكامل والمواءمة والتنسيق الكامل بين الطرفين».