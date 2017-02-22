6 بنوك تنافس على طرح «أرامكو» في بورصة الرياض

دبي، الرياض (رويترز)

أبلغت مصادر مطلعة رويترز أمس، أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض. وتنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

وأوضحت المصادر أن اتش.اس.بي.سي السعودية، ومقره الرياض، وهو مشروع مشترك بين البنك السعودي البريطاني واتش.اس.بي.سي قدم مقترحا إلى «أرامكو» في أوائل فبراير الجاري، وكذلك الأهلي المالية، وسامبا كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال، والرياض المالية، وجي.آي.بي كابيتال، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع البت في أدوار البنوك قبل نهاية الشهر الجاري. وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب، في حين لم ترد الشركات المالية الأخرى على الفور على طلبات للتعليق بالبريد الإلكتروني.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تفضل نيويورك لإدراج شركة النفط الوطنية «أرامكو» بينما تدرس أيضا لندن وتورونتو. ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين السعوديين أجروا محادثات أيضا مع بورصات في سنغافورة وهونج كونج وطوكيو وشنغهاي، لكن من المستبعد أن يدرجوا أسهم الشركة في أي منها. ويتوقع المسؤولون السعوديون ألا تقل قيمة «أرامكو» وفقا للطرح العام الأولي المزمع عن تريليوني دولار.