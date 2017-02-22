«ديون أثينا» تطارد ساسة أوروبا

بروكسل (د ب أ)

لو سارت الأمور المتعلقة بأزمة القروض اليونانية كما هو مخطط لها، لوجدنا وزير مالية هولندا «يورين ديسلبلويم» يتحدث الآن ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في بلاده عن الاقتصاد الهولندي الذي أصبح نجماً في سماء منطقة اليورو بفضل الأداء القوي له. لكن ديسلبلويم الذي يرأس أيضاً مجموعة اليورو، وهي اللجنة المشكلة من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة، يجد نفسه الآن مضطراً للرد على أسئلة تتعلق بشروط وقواعد اتفاق الإنقاذ المالي الجديد لليونان.

هذا السيناريو هو ما يسعى قادة فرنسا وألمانيا وهولندا إلى تجنبه مع دخول هذه الدول أجواء الانتخابات العامة والرئاسية خلال العام الحالي.

وأصبح وزير مالية هولندا «يورين ديسلبلويم» الواجهة العامة لهذا الاتفاق الأخير غير المقبول بالنسبة للناخبين المحافظين في هولندا، وهو ما ساعد الزعيم اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، الذي وصف اليونان بأنها «الشخص المدمن في أوروبا»، في تصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة يوم 15 مارس المقبل.

وفي ألمانيا، تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال حصول حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي على 11% من الأصوات في الانتخابات المقررة في 24 سبتمبر المقبل، وهو ما يعني أنه سيدخل البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. وفي فرنسا، من المتوقع فوز مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في أبريل المقبل، حيث تقيم حملتها الانتخابية على أساس الدعوة إلى خروج فرنسا من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.