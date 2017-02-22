حق الامتياز على أرباح «اتصالات» يتراجع إلى 30 %

حاتم فاروق (أبوظبي)
تراجع رسم حق الامتياز الاتحادي على إجمالي أرباح شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» من 35% بنهاية العام 2015، إلى 30% في نهاية 2016، وثبت رسم حق الامتياز الاتحادي عند 15% على إجمالي الإيرادات، فيما تطبق آلية احتساب رسم حق الامتياز الجديدة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، وفقاً لإفصاح الشركة المنشور أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت «اتصالات» أن رسوم حق الامتياز تحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية المرخصة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بينما تحتسب نسبة 30% على أرباح الشركة.
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وقالت الشركة إن المجموعة تعكف في الوقت الراهن على دراسة الآثار الناجمة عن آلية الاحتساب الجديدة لحق الامتياز الاتحادي، خصوصاً فيما يتعلق بالآثار الناجمة على البيانات المالية الموحدة للعام 2017، والسنوات التالية وفقاً للمعايير الدولية، متوقعة أن لا يكون لذلك تأثيرات كبيرة على الأرباح الصافية الموحدة للعام 2017.
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وخلال جلسة تداولات أمس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد سهم «اتصالات» ارتفاعاً بواقع 2.22% ليصل إلى مستوى 18.40 درهم، رابحاً 40 فلساً عن الإغلاق السابق.