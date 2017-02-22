دبي ‎(الاتحاد)

‬أعلنت ‬كل ‬من ‬بورصة ‬دبي ‬وناسداك أمس ‬عن ‬توقيع ‬اتفاق ‬واسع ‬النطاق ‬للتعاون ‬في ‬مجال ‬تقنيات ‬الأسواق ‬المالية ‬بما ‬يسهم ‬في ‬تنفيذ ‬عملية ‬تطوير ‬شاملة ‬لتقنيات ‬التداول ‬والتقاص ‬في ‬أسواق ‬المال ‬بدبي ‬بما ‬في ‬ذلك ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬وناسداك ‬دبي.

ويعتمد‎ ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬على ‬تقنيات ‬ناسداك ‬للأسواق ‬المالية ‬منذ ‬تأسيسه ‬في ‬العام ‬2000.

وبمقتضى الاتفاق مع بورصة دبي، الشركة الأم لسوق دبي المالي، تتولى ناسداك توفير نظام تداول متعدد الفئات ‏INET، ‬أو ‬ما ‬يعرف ‬باسم ‬نظام ‬ناسداك ‬لمطابقة ‬الأوامر، ‬والذي ‬يتيح ‬التداول ‬على ‬فئات ‬متعددة ‬من ‬الأصول،و‬ستوفر ‬ناسداك ‬نظاماً ‬متطوراً ‬للتقاص ‬والإيداع ‬المركزي ‬للأوراق ‬المالية، ‬وستتوفر ‬تلك ‬النظم ‬مجتمعةً ‬ضمن ‬حزمة ‬التقنيات ‬المالية ‬لناسداك، ‬الأمر ‬الذي ‬من ‬شأنه ‬تعزيز ‬أداء ‬وسرعة ‬ومرونة ‬تلك ‬النظم.

ومن المتوقع اكتمال عملية تطوير البنية التقنية أوائل عام 2019، بما يمهد الطريق أمام تطبيق خطوات تطويرية عدة في سوق دبي المالي، بما في ذلك إطلاق شركة التقاص المركزي. وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي: «منذ تأسيسها تحرص بورصة دبي على توفير أفضل حلول وتقنيات الأسواق المالية لسوق دبي المالي، الأمر الذي وضع السوق في صدارة البورصات الإقليمية وعزز من مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

ولمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع شركة ناسداك لتنفيذ عملية تطوير شاملة للنظم التقنية المستخدمة في السوق بما يوفر لكل فئات المتعاملين بنية أساسية عالمية المستوى، ويمكننا من استحداث العديد من الأدوات المالية والمنتجات من خلال منصة تقنية فائقة التطور».

وتدعم عملية التطوير المرتقبة جهود بورصة دبي لتعزيز النمو من خلال تطوير خدمات ما بعد التداول وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية للسوق من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الخطوة ستنعكس إيجاباً أيضاً على بورصة ناسداك دبي نظراً لقيامها بتنفيذ الجانب الأكبر من أنشطة التداول والتقاص فيها من خلال منصة مشتركة مع سوق دبي المالي. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «لعبت تكنولوجيا ناسداك دوراً كبيراً في تمكين نجاحاتنا حتى الآن بما في ذلك أسواق الأسهم والعقود المستقبلية للأسهم وأنشطة التقاص المركزي.

إننا نتطلع في ناسداك دبي إلى زيادة توسيع نطاق عروض منتجاتنا وأسواقنا وخدماتنا الأخرى بدعم من التحسينات التكنولوجية التي تتسم بالكفاءة والفاعلية».