حاتم فاروق (أبوظبي)

تواصلت عمليات البيع في أسواق المال المحلية أمس خاصة على أسهم قطاعي العقار والاستثمار، رفعت وتيرتها عمليات بيع المارجن على بعض الشركات، ما ساهم في تراجعات قوية لها، فيما واصل سهم ارابتك القابضة تراجعاته القوية ليهبط إلى أدني مستوياته في 6سنوات. وتواصلت عمليات البيع القوية على السهم ليتراجع إلى أدني سعر عند 0.813 درهما قبل أن يقلص تراجعه في نهاية الجلسة ويغلق عند مستويات 0.84 درهم، في الوقت الذي فضل فيه المستثمرون التريث وعدم الدخول حتى تتضح الرؤية، ما ساهم في عمليات تراجع وصفت بـ»القوية» على عدد كبير من الأسهم النشطة نفذت خلالها عمليات بيع من قبل شركات وساطة للحسابات المكشوفة. وقالت الهيئة في رد نشرته عبر حسابها على تويتر إنها كجهة رقابية تتابع بكل دقة كافة التداولات في السوق المالي، وتتخذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة التعاملات التي تجري فيه، بما في ذلك عمليات الرقابة الإلكترونية والتحري والتفتيش المفاجئ.

وأضافت أنها تود أن تطمئن كافة المتعاملين بأنها تتابع عن قرب الوضع المالي للشركة وإجراءات إعادة هيكلة رأسمالها وفقا للإجراءات القانونية بما يضمن حماية حقوق المساهمين.

ورغم التراجعات القوية التي شهدتها أغلب الأسهم أمس، إلا أن وائل أبومحيسن وصف هذه التراجعات بغير المبررة ولا تعكس الوضع الاقتصادي للإمارات، والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات.

وتابع إن هناك توزيعات مجدية لأغلب الشركات المدرجة عن أرباح العام 2016، بيد أن التراجعات التي حدثت خلال الجلسات الماضية سيطرت على نفسيات المستثمرين سلبيا، حيث لجأ بعضهم إلى البيع خوفا من تراجعات أكبر، وقال أبومحيسن إن كبار المضاربين يستغلون هذه الفرصة لعمليات تجميع عند مستويات الأسعار الحالية مع توقعات بارتداد قوي للأسهم. وأغلقت المؤشرات المالية على تباين بين التراجع والارتفاع بنهاية جلسة أمس، فيما سجلت تداولات الأسواق المالية المحلية نحو 804 ملايين درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 608 ملايين سهم، من خلال تنفيذ 8380 صفقة.