«الإمارات للدراسات المصرفية» يعرف بالبرامج التدريبية لعام 2017

دبي(الاتحاد)
نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جلسة نقاش مركزة فصلية مع مديري أقسام الموارد البشرية والتدريب في شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
واستقطبت الجلسة مشاركة 37 شخصاً مثّلوا أبرز شركات التأمين المحلية ومتعددة الجنسيات.
وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «تعتبر هذه الجلسة فرصة للتعريف بالبرامج التي يخطط المعهد لتنفيذها في العام 2017 بالإضافة إلى فهم الاحتياجات المحددة للشركات والمؤسسات».
وتابع «ستساعدنا الآراء القيّمة لخبراء القطاع على تطبيق التعديلات الضرورية في منصات التدريب الخاصة بنا بهدف تحسين جودتها وملاءمتها لاحتياجات العاملين في القطاع».
وشملت قائمة المشاركين في الجلسة كلاً من ثريا عجينة، مدير أول لقسم إعادة التأمين وإدارة المخاطر في شركة دار التأمين، وأمل عثمان، مدير أول لقسم المواهب والتطوير في أكسا الخليج، وجلاديس كيمولي، رئيسة قسم التطوير المؤسسي والمواهب في شركة متلايف، وأروما جورج، مديرة قسم الموارد البشرية والإدارة والاتصال الداخلي في شركة «رويال أند سن أليانس» للتأمين، وإياد عبسي، مدير قسم الموارد البشرية في شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، وبيني بيبي جون، مديرة قسم الإدارة في شركة الصقر الوطنية للتأمين. ... المزيد