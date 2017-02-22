«الإمارات للدراسات المصرفية» يعرف بالبرامج التدريبية لعام 2017

دبي(الاتحاد)

نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جلسة نقاش مركزة فصلية مع مديري أقسام الموارد البشرية والتدريب في شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

واستقطبت الجلسة مشاركة 37 شخصاً مثّلوا أبرز شركات التأمين المحلية ومتعددة الجنسيات.

وقال جمال الجسمي، المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «تعتبر هذه الجلسة فرصة للتعريف بالبرامج التي يخطط المعهد لتنفيذها في العام 2017 بالإضافة إلى فهم الاحتياجات المحددة للشركات والمؤسسات».

وتابع «ستساعدنا الآراء القيّمة لخبراء القطاع على تطبيق التعديلات الضرورية في منصات التدريب الخاصة بنا بهدف تحسين جودتها وملاءمتها لاحتياجات العاملين في القطاع».